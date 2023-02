1 Schwenninger Jubel: Miks Indrasis (Mitte) hat soeben gegen Augsburg zum 1:0 getroffen und freut sich über viele Gratulanten. Foto: Roland Sigwart

Verdienten Heimsieg nach überzeugender Leistung gefeiert. Ausgangsposition im Kampf um einen Pre-Play-off-Platz hat sich für das Kreis-Team wieder verbessert.









Die Wild Wings haben also nach drei Niederlagen in Folge und einigen internen Aussprachen im wichtigen Heimspiel gegen abstiegsbedrohte Augsburger eine positive Reaktion gezeigt. Torhüter Joacim Eriksson kam zu seinem vierten Shutout in dieser Saison. Die Wild Wings fuhren wichtige Punkte im Kampf um einen Pre-Play-off-Platz ein.

Schwenningens Kapitän John Ramage lobte sein Team nach dem wichtigen Sieg: „Wir haben besser verteidigt als in den vergangenen Spielen und unsere Chancen gut genutzt. Dies war die Grundlage. Joacim hat stark gehalten.“

Personell neu gemischt

Im Vergleich zur 4:6-Niederlage am Mittwoch gegen die Eisbären Berlin kehrte gegen Augsburg Joacim Eriksson ins Tor zurück – ebenso der drei Spiele lang zuletzt zuschauende Angreifer Boaz Bassen. Für ihn musste Mitch Wahl weichen. In der Abwehr wurde Johannes Huß durch Peter Spornberger ersetzt. An der Angriffsreihe mit den Spink-Zwillingen und Brandon DeFazio änderte Coach Harold Kreis nichts.

Das erste Drittel

Im ersten Drittel agierten die Neckarstädter stabiler als in den vergangenen Spielen, zeigten eine hohe Laufbereitschaft und besaßen mehr Spielanteile als die Panther. Gute Chancen besaßen auf Schwenninger Seite in dieser Phase Phil Hungerecker (3.) und Miks Indrasis (12.). Glück hatten die Gastgeber in der 17. Minute, als nach einem Patzer von Joacim Eriksson nichts passierte. Torlos ging es in den zweiten Abschnitt.

Das Mitteldrittel

Die Wild Wings knüpften hier an ihre gute Leistung aus dem ersten Drittel an und überwanden nun auch Augsburgs Torhüter Markus Keller. Nach einer hervorragenden n Vorarbeit von Kapitän John Ramage (30.) vollendete der gute Miks Indrasis zum 1:0. Der zweite Schwenninger Treffer – ein Schlagschuss mit 143,6 Stundenkilometer Geschwindigkeit – von Ville Lajunen im Powerplay war allein das Eintrittsgeld wert. Die Zwischenbilanz von Miks Indrasis in der zweiten Pause: „Bisher spielen wir gut, aber wir müssen weiter hart arbeiten und füreinander da sein.“

Der Schlussabschnitt

Das Schwenninger Team ließ in den letzten 20 Minuten nichts mehr anbrennen, kontrollierte das Spiel. Phil Hungerecker (52.) traf nach einem schönen Solo zum 3:0. Kapitän John Ramage genossen den Szenenapplaus ihrer Fans nach dem Schlusszeichen.

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Wild Wings in Bietigheim weiter.

Die Statistik

Wild Wings – Augsburg 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Wild Wings: Eriksson – Ramage, Weber/Uvira, Olimb, Elias – Lajunen, Trivellato/Tyson und Tylor Spink, DeFazio – Neill, Spornberger/ Karachun, Neumann, Indrasis – –/Hungerecker, Pfaffengut, Bassen.

Tore: 1:0 Indrasis (29:12 – Assist: Ramage), 2:0 Lajunen (35:32/4:3 – Tylor und Tyson Spink), 3:0 Hungerecker (51:13). Strafen: Wild Wings: 6 – Augsburg: 6. Schiedsrichter: Hunnius/Frano. Zuschauer: 3625.