Schwenninger kassieren in Nürnberg empfindliche Niederlage

So lief es in Nürnberg: Schwenningens Phil Hungerecker (vorne) ist enttäuscht – die Ice Tigers feiern im Hintergrund.

3:7 gegen Direktkonkurrenten im Rennen um einen Pre-Play-off-Platz. Coach Harold Kreis kritisiert: „Nürnberg hat uns in Sachen Effizienz und Gradlinigkeit heute vorgeführt.“









Die Wild Wings haben am Sonntag in der DEL im Kampf um einen der Pre-Play-off-Plätze bei ihrem Direktkonkurrenten Nürnberg mit 3:7 verloren. Es ist eine Niederlage, die den Schwenningern zu diesem Zeitpunkt richtig wehtut.

Bei den Wild Wings war Tyson Spink nach seiner auskurierten Oberkörperverletzung zurück. David Ullström und Boaz Bassen mussten als überzählige U23-Spieler zuschauen.

Das erste Drittel

Das Schwenninger Team wurde eiskalt in der Nürnberger Arena vor rund 5500 Zuschauern erwischt. Nach nur 59 Sekunden – Nicholas Welsh (Nürnberg) und Schwenningens Kapitän John Ramage saßen bereits auf der Strafbank – schlossen die Gastgeber einen Konter durch Blake Parlett zur 1:0-Führung ab. Die Gäste fanden in diesen Minuten nicht ins Spiel, vernachlässigten ihren eigenen Slot und kassierten prompt durch Ryan Stoa (3.) das 0:2. In den Folgeminuten kamen die Schwenninger etwas besser auf – Alex Karachun besaß nach acht Minuten die erste gute Chance der Neckarstädter, doch Niklas Treutle hielt.

Die Ice Tigers legten nach: Hyden Shaw traf zum 3:0 (10.). Das Gesicht von Schwenningens Coach Harold Kreis an der Bande sprach zu diesem Zeitpunkt Bände.

Aber die Gäste standen wieder auf: Tylor Spink (15. Saisontor) verkürzte – nach Vorarbeit seines Zwillingsbruders – auf 1:3 (15.). Will Weber ließ mit einem Schlagschuss nur 58 Sekunden später das 2:3 folgen. Mit diesem Ergebnis ging es in die erste Pause.

„Wir haben anfangs geschlafen, sind dann aber mit den beiden Toren zurückgekommen. Das Spiel ist in den restlichen 40 Minuten völlig offen“, zog Schwenningens Verteidiger Johannes Huß eine Zwischenbilanz.

Der zweite Abschnitt

Im Mittelabschnitt waren fünf Minuten gespielt, als die Franken durch Rick Schofield – nach einem Schuss von Daniel Schmölz – auf 4:2 erhöhten. Die Wild Wings konnten gegen die Nürnberger Defensive in der nächsten Phase keine Durchschlagskraft entwickeln und mussten mit einem Zwei-Tore-Rückstand ins Schlussdrittel.

Das letzte Drittel

Die Wild Wings entwickelten im Schlussabschnitt zunächst viel Druck und kamen durch Tyson Spink in Überzahl (45.) zum 3:4-Anschluss. Doch dann musste Ville Lajunen in die Kühlbox – Nürnberg nutzte das Powerplay durch Schofield (49.) zum 5:3. Mit dem Treffer zum 6:3 von Schofield (56.) war die Partie entschieden. Das 7:3-Emnpty-Net-Goal von Nürnbergs Dennis Lobach (60.) machte den Deckel drauf.

Wild-Wings-Angreifer Daniel Neumann danach: „Das ist bitter. Wir sind die ganze Zeit Nürnberg hinterher gerannt.“

Für die Wild Wings geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin weiter.

Nürnberg – Wild Wings 7:3 (3:2, 1:0, 3:1).Wild Wings: Eriksson – Ramage, Weber/Uvira, Olimb, Elias – Lajunen, Trivellato/Karachun, Neumann, Indrasis – Neill, Huss/Hungerecker, Tylor Spink, Tyson Spink – – Pfaffengut, Wahl, DeFazio.

Tore: 1:0 Parlett (0:59/4:4 – Assists: Fox und Shaw), 2:0 Stoa (/2:53 – Ustdorf/Welsh), 3:0 Shaw (9:50 – Welsh, Lobach), 3:1 Tylor Spink (14:39 – Tyson Spink, Hungerecker), 3:2 Weber (15:37 – Karachun), 4:2 Schofield (25:09 – Reimer, Schmölz), 4:3 Tyson Spink (44:43/5:4 – Indrasis, Lajunen), 5:3 Schofield (49:12/5:4 – Hede, Fox), 6:3 Schofield (55:48 – Schmölz, Reimer), 7:3 Lobach (59:56/5:6). Strafen: Nürnberg: 4 – Wild Wings: 6. Schiedsrichter: Kopitz/Godman. Zuschauer: 5454.