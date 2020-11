Wild Wings Schwenninger kassieren 4:2 Niederlage gegen Adler

Zu viele Strafen kassiert

Die Partie begann aus Sicht der Gäste kurios, denn bereits in den ersten fünf Minuten kassierten sie drei Strafen, die aber Mannheim in Überzahl nicht nutzen konnte. Die erste Adler-Chance besaß Matthias Plachta. Ansonsten verteidigten die Wild Wings in dieser Phase hervorragend. Nach elf Minuten vergab Boaz Bassen die bis dahin größte Möglichkeit auf der anderen Seite.