Wild Wings: Schwenninger jubeln beim tollen 3:2-Sieg in Berlin

Schwenninger jubeln beim tollen 3:2-Sieg in Berlin

1 Jubelnde Wild Wings in Berlin: Chris Brown (Nummer 19) hat gerade zum 2:0-Zwischenstand getroffen. Foto: Eibner

Chris Brown trifft gegen den DEL-Spitzenreiter doppelt. Backup Cody Brenner liefert eine starke Partie ab und strahlt danach: „Heute haben wir alles richtig gemacht.“









Link kopiert



Die Wild Wings haben am Donnerstagabend in der DEL beim zuletzt starken Spitzenreiter Berlin mit einem 3:2-Sieg ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und rücken in der DEL-Tabelle zumindest bis Freitagabend auf den fünften Platz vor. Chris Brown schnürte ein Doppelpack. Cody Brenner war der große Rückhalt. Der Backup strahlte nach dem Schlusszeichen: „Wir haben heute alles richtig gemacht.“