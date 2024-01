Die Wild Wings haben in der DEL am Dienstagabend ihr wichtiges Heimspiel gegen ihren Direktkonkurrenten im Kampf um die Play-off-Qualifikation, den ERC Ingolstadt, mit 4:2 bezwungen. Zum dritten Mal in Folge war die Helios Arena ausverkauft.

Die Personalien

Bei den Schwenningern stand Joacim Eriksson. Ansonsten gab es – im Vergleich zur 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen am Samstag in Augsburg – nur eine personelle Veränderung. Johannes Huß kehrte nach auskurierter Schulterverletzung wieder in die Verteidigung zurück für Peter Spornberger.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Liveticker des Schwarzwälder Boten Schwenninger Wild Wings vs. ERC Ingolstadt

Die Ingolstädter mussten kurzfristig in der Abwehr umstellen, denn ihr Top-Verteidiger Mathew Bodie fiel verletzt aus. Michael Garteig kehrte nach seiner Pause zuletzt wieder ins Tor der Panther zurück.

Das erste Drittel

3:0 führten die Wild Wings nach dem ersten Drittel, hatten bis dahin ihre Fans durch sehr viel Effektivität und jede Menge Spielfreude begeistert. Beeindruckend: Jede der vier Angriffsreihen agierte in den ersten 20 Minuten sehr gefährlich.

Boaz Bassen eröffnete den Schwenninger Torreigen in der 6. Minute mit einem Hammerschuss – der erneut starke Chris Brown hatte hervorragend vorbereitet. 66 Sekunden später zockte Daniel Pfaffengut (Bereits sein 13. Saisontor) regelrecht die Scheibe zum 2:0 ins Ingolstädter Tor. Für das 3:0 war im Powerplay war Chris Brown (18.) zuständig. Sein Schuss ließ Garteig fahrlässig am kurzen Pfosten durchgleiten.

Und Ingolstadt? Die Offensiv-Probleme der Bayern in den vergangenen Spielen setzten sich erst einmal in der Helios Arena fort.

Das Mitteldrittel

Doch im zweiten Drittel steigerten sich die Ingolstädter. Noah Dunham (24.) erzielte das 1:3 (24.) für die Gäste, die nun den Druck erhöhten. Die Wild Wings verteidigten in dieser Phase gut, aber sie konnten im Spiel nach vorne nicht mehr die Akzente setzen wie im ersten Abschnitt.

Exakt so sah es auch Boaz Bassen in der zweiten Drittelspause: „Wir haben in den ersten 20 Minuten sehr gut gespielt, aber im Mitteldrittel waren wir zu lange in unserer eigenen Zone. Wir müssen wieder besser werden“, forderte Schwenningens Nummer 64 vor der Schlussphase.

Das Schlussdrittel

In diesem waren elf ausgeglichene Minuten gespielt, als die Bayern einen Penalty (nach Foul an Travis St. Denis) zum 2:3 durch Andrew Rowe verwandelten. Thomas Larkin und Co.verteidigten weiter hart und wurden belohnt: Elf Sekunden vor dem Ende machte Phil Hungerecker mit dem Empty-Net-Goal zum 4:2 alles klar.

Wild-Wings-Torhüter Joacim Eriksson freute sich nach dem Schlusszeichen: „Es war ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben eine gute Leistung gezeigt und sind defensiv stabil gestanden.“

Das Schwenninger Team wird nur eine kurze Nacht haben. Am Mittwoch um sieben Uhr! geht es bereits per Bus in Richtung Berlin. Die Eisbären erwarten die Wild Wings am Donnerstag (19.30 Uhr) zur nächsten Partie.

Die Statistik

Wild Wings – Ingolstadt 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Tore: 1:0 Bassen (5:43 – Assists: Brown/Trivellato), 2:0 Pfaffengut (6:49 – Hungerecker), 3:0 Brown (17:06/5:4 – Pfaffengut), 3:1 Dunham (23:06 – Höfflin), 3:2 Rowe (50:25 – Penalty), 4:2 Hungerecker (59:49/5:6).

Strafen: Wild Wings: 2 – Ingolstadt: 2.

Schiedsrichter: Ansons/Odins.

Zuschauer: 5030 (ausverkauft).