1 Ein Doppelpack: Kyle Platzer (rechts) ließ die Wild Wings mit zwei Toren gegen Augsburg jubeln. Foto: Roland Sigwart

Kyle Platzer schnürt einen Doppelpack. Es ist der zehnte Sieg im elften Heimspiel. Walker-Team rangiert in der DEL weiterhin auf dem starken vierten Platz.









Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntagabend die Augsburger mit effizienter, schnörkelloser Arbeit daheim mit 2:1 besiegt. Damit gelang den Schwenningern der zehnte Sieg im elften Heimspiel in dieser Saison. Kyle Platzer traf für den DEL-Vierten zwei Mal.