Was für eine Ansage an die DEL-Konkurrenz. Walker-Team führt nach dem ersten Drittel am Seilersee bereits mit 5:0. Der Coach hat bei der Aufstellung ein goldenes Händchen.

Die Wild Wings haben nach einer starken Leistung auch in Iserlohn am Sonntag mit 7:2 (5:0/1:2/1:0) gewonnen. Die Schwenninger zeigten ein so starkes erstes Drittel, das wohl auch im Geschichtsbuch seinen Platz findet.

Coach Steve Walker strahlte am Sonntagabend nach den Siegen gegen Mannheim und in Iserlohn: „Ich bin natürlich mit diesem Saisonstart sehr zufrieden.“

Der personelle Poker

Der Schwenninger Trainer überraschte am Seilersee mit seiner Aufstellung. Gleich auf drei Positionen gab es – trotz der starken Leistung gegen Mannheim – Veränderungen im Team der Wild Wings. In der Verteidigung durfte nun Peter Spornberger für Johannes Huß ran. Im Angriff pausierten Phil Hungerecker und Daniel Neumann. Zu ihren Saisondebüts kamen für die beiden am Sonntag Boaz Bassen und Filip Reisnecker. Im Tor stand Joacim Eriksson, der einmal mehr überragend gegen die Roosters hielt.

Steve Walker hatte also seine Ankündigung, die er bereits vorm Saisonbeginn einige Male äußerte, wahrgemacht: „Unsere Aufstellungen sind sicherlich auch bezogen auf den jeweiligen Gegner. “

Das erste Drittel

Dieses war aus Schwenninger Sicht ein positiver Wahnsinn. Der U23-Stürmer Reisnecker sorgte für das schnelle 1:0 der Schwenninger nach 53 Sekunden. Boaz Bassen hatte ihn vorzüglich bedient. Nur 93 Sekunden später folgte für die Wild Wings das 2:0 nach einer tollen Einzelaktion des jungen Philip Feist, der bereits gegen Mannheim überzeugt hatte.

Das 3:0 der Gäste fiel 20 Sekunden später, als Verteidiger Daryl Boyle – vom Bully weg – seinen Distanzhammer erfolgreich unterbrachte.

Auf der anderen Seite gab es ein erstes Lebenszeichen der Roosters: Michael Del Colle hatte Pech mit seinem Pfostenschuss (9.).

Doch die Wild Wings blieben am Drücker – mit seinem cleveren Treffer sorgte Zach Senyshyn (17.) für das 4:0. Alex Trivellato hämmerte die Scheibe (18.) an Roosters-Keeper Andreas Jenike vorbei in den Winkel zum 5:0.

Schwenningens Torschütze Philip Feist freute sich in der ersten Pause: „Das macht hier richtig Spaß. Aber wir müssen weiter die Konzentration hochhalten.“

Das Mitteldrittel

Die Iserlohner kamen durch Marcel Barinka (25.) zum 1:5. Aber die Maschinerie bei den Wild Wings lief weiter. In Überzahl traf Ben Marshall zum 6:1 (28.). Die Sauerländer zeigten trotz ihres hohen Rückstands immer eine gute Moral und verkürzten durch den Ex-Schwenninger Cedric Schiemenz auf 2:6 (36.).

Der Schlussabschnitt

19 Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, als Verteidiger Will Weber – auf Zuspiel von Max Görtz – das 7:2 für Schwenningen gelang. In der Folgezeit ließen die Wild Wings nichts mehr anbrennen, überstanden auch noch drei Unterzahlspiele. Außérdem parierte Eriksson noch einen Penalty von Sven Ziegler.

Am Ende stand ein 7:2-Sieg der Wild Wings, der auch nach dem ersten Saisonwochenende in der DEL eine klare Ansage an die Konkurrenz bedeutet.

Die Statistik

Iserlohn – Wild Wings 2:7 (0:5, 2:1, 0:1). Tore: 0:1 Reisnecker (0:53), 0:2 Feist (2:26), 0:3 Boyle ( 2:46), 0:4 Senyshyn (16:67), 5:0 Trivellato (17:45), 1:5 Brainka (24:46), 1:6 Marshall (27:32/5:4). 2:6 Schiemenz (35:10). 2:7 Weber (40:19).

Strafen: Iserlohn: 14– Wild Wings: 16.

Schiedsrichter: Hunnius/Polaczek.

Zuschauer: 4900. Wild Wings: Eriksson – Larkin/Trivellato, Boyle/Spornberger, Marshall/Weber und Zernikel – Uvira, Tylor und Tyson Spink – Senyshyn, Platzer, Karachun – Görtz, Olimb, Feist – Reisnecker, Pfaffengut, Bassen.