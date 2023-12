1 Verteidiger Daryl Boyle krönte mit seinem vorentscheidenden Treffer zum zwischenzeitlichen 4:3 die starke Leistung der Wild Wings in Mannheim. Foto: Eibner

Gäste legen nach einem 1:3-Rückstand ein fantastisches Schlussdrittel mit vier Treffern hin und beenden in der SAP Arena ihre Ergebniskrise. Rund 800 Fans feiern das Team.









Link kopiert



Die Wild Wings haben am Dienstagnachmittag das DEL-Derby in Mannheim nach einer fantastischen Aufholjagd mit 5:3 gewonnen. Für die Neckarstädter ist damit die Ergebniskrise nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen in Folge zu Ende.