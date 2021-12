1 Der Schwenninger Tyson Spink (links) scheitert in dieser Szene an RB-Goalie Danny aus den Birken. Foto: Sigwart

Die Wende – Teil 2. Dies war das Ziel der Wild Wings am Dienstagabend. Heimpunkte gegen DEL-Finanzkrösus München sollten her. Das 3:2 nach Penaltyschießen war nach sieben Niederlagen wieder der erste Sieg gegen den bisherigen Angstgegner.















Link kopiert

Wie erwartet: Stürmer Maximilian Hadraschek saß in der Helios Arena auf der sonst wieder leeren Tribüne. Coach Christof Kreutzer setzte also im letzten Spiel des Jahres 2021 auf die Formation, die sich am zweiten Weihnachtsfeiertag beim überzeugenden 5:3 in Krefeld selbst beschert hatte.

Das erste Drittel

Überraschung: München brachte nur drei Sturmreihen zusammen. Keine Überraschung: Trevor Parkes hat tolle Moves drauf. Nach einem "Tänzchen" des Münchner Topscorers musste Maximilian Kastner (9.) nur noch den Schläger hinhalten. Die Roten Bullen drängten gegen kaum in der Offensive auftauchende Wild Wings sofort auf das 2:0. Egal! Dies dachte sich Peter Spornberger (14.), der die Scheibe nach schöner Vorlage von Tylor Spink sehenswert zum 1:1 in den Winkel hämmerte. Dass die 2:1-Führung der überlegenen Bayern aber verdient war – Austin Ortega (20.) hatte kurz nach einem weiteren Powerplay getroffen – zeigte die Torschuss-Statistik nach 20 Minuten: 14:3 für München. "Wir müssen von der Strafbank wegbleiben", sagte Torschütze Spornberger bei MagentaSport.

Das zweite Drittel

Tyson Spink (25.) eröffnete das Mitteldrittel mit einem satten Schuss an die Maske von RB-Goalie Danny aus den Birken. Es folgte die erste Drangphase der nun viel aggressiveren und mutigeren Wild Wings. Dazu kamen starke Bullys. Lohn war der 2:2-Ausgleich durch einen Rebound – zuvor hatte sich Max Görtz entscheidend in Szene gesetzt – von Tomas Zaborsky (33.). Pech für die Neckarstädter: Maximilian Adam (37.) traf per Blueliner den Pfosten.

Das dritte Drittel

Die nächste Großchance vergab in einem längst ausgeglichenen Spiel Verteidiger-Teamkollege Colby Robak (49.). Auch das starke Solo von Tyson Spink (55.) hätte einen Treffer verdient gehabt. Doch auch Torwart Joacim Eriksson musste auf der anderen Seite immer wieder sein Können zeigen. Da Tylor Spink (60.) die letzte Möglichkeit vergab, ging es in die Verlängerung.

Die Entscheidung

Glück, dass in dieser Münchens Yannic Seidenberg (62.) nur die Latte traf. Längst war es ein offener Schlagabtausch. Im fälligen Penaltyschießen machte Kapitän Travis Turnbull alles klar. Zuvor waren fünf Bayern an Eriksson gescheitert. Damit war der erste Sieg gegen München seit dem 12. Januar 2020 perfekt.

Noch eine gute Nachricht

Niclas Burström geht nach seinem Handbruch davon aus, dass er nach der Olympia-Pause noch in dieser Saison wieder das Schwenninger Trikot anzieht. "Das ist mein Plan", sagte der schwedische Verteidiger bei "PREGAME LIVE" der Wild Wings.

Die Statistik

Wild Wings – München 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) n. P. Tore: 0:1 Kastner (8:50/4:5), 1:1 Spornberger (13:05), 1:2 Ortega (19:15), 2:2 Zaborsky (32:11), 3:2 Turnbull (65:00/P). Strafen: Wild Wings 6 – München 6. Schiedsrichter: Lasse Kopitz/Sean MacFarlane. Zuschauer: 0.