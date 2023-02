1 Ein schwarzer Abend für die Wild Wings. Die Eisbären jubeln im Hintergrund – Tylor Spink (vorne) ist fassungslos. Foto: Roland Sigwart

Wild-Wings-Spieler Florian Elias war nach der Niederlage enttäuscht und sprach Klartext: „Wir sind gerade zu lasch auf dem Eis.“

Vor der Partie am Mittwoch hatte sich der Druck auf die Wild Wings im „Fünfkampf“ um die beiden Pre-Play-off-Plätze neun und zehn aufgrund der Siege der Mitkonkurrenten am Dienstag erhöht. Die Iserlohn Roosters siegten überraschend mit 3:0 in Mannheim. Die Nürnberger hatten ihre Hausaufgabe gegen Bremerhaven beim 4:2 perfekt gelöst und die Frankfurter Löwen ließen beim 5:1 in Augsburg nichts anbrennen.

„Für uns ist das Spiel in Schwenningen vorentscheidend dafür, ob wir noch in die Top Ten kommen oder nicht“, hatte Berlins Nationalstürmer Marc Noebels vor der Partie betont.

Die personellen Veränderungen

Schwenningens Coach Harold Kreis hatte nach dem 3:7 in Nürnberg Veränderungen in seinen Sturmreihen vorgenommen. Neben den Spink-Zwillingen stürmte Brandon DeFazio. Phil Hungerecker agierte neben Daniel Pfaffengut und Daniel Neumann. Mitch Wahl war neu in der Reihe neben Alex Karachun und Miks Indrasis. Im Tor stand Marvin Cüpper bei seinem elften Saisoneinsatz.

Das erste Drittel

Die Wild Wings wurden – wie am Sonntag in Nürnberg – gleich wieder eiskalt erwischt. Nach einem Fehler im Spielaufbau im eigenen Drittel lagen die Eisbären nach 122 Sekunden durch den Treffer von Frank Mauer („Dieser Start war sehr wichtig für uns“) mit 1:0 in Führung. Wenige Augenblicke später besaß auf der anderen Seite Brandon DeFazio eine gute Ausgleichschance. Doch die Berliner bestachen in dieser Phase mit einem ausgezeichneten Umschaltspiel und schafften in Unterzahl durch Zachary Boychuk (13.) das 2:0. Als der Schuss von Gästespieler Frank Hördler (16.) von der blauen Linie saß, stand es 3:0 für den DEL-Titelverteidiger.

Wichtig war für Schwenningen 16 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels das 1:3 durch Tylor Spink. Bange Frage der Schwenninger Fans zu diesem Zeitpunkt: Wird ihre Mannschaft noch eine erfolgreiche Aufholjagd starten?

Das Mitteldrittel

Die Antwort lautete: Ja. Doch erst einmal glänzten die Berliner weiter mit Effektivität. Der erste Schuss auf das Schwenninger Tor im zweiten Abschnitt (28.) saß zum 4:1. Getroffen hatte aus der Distanz erneut Frank Hördler. Die Gastgeber antworteten mit dem 2:4 durch Sebastian Uvira, der mit einer schönen Einzelaktion Berlins Keeper Juho Markkanen überwand. Die Wild Wings ließen das 3:4 folgen (Karachun/37.). Drei Sekunden vor dem Drittelsende glich Ville Lajunen zum 4:4 im Powerplay aus. Sebastian Uvira war begeistert: „Die Jungs haben einen tollen Charakter gezeigt. Jetzt müssen wir weiter hart arbeiten.“

Das Schlussdrittel

Die letzten 20 Minuten wurden zu einer Nervenschlacht. Die Eisbären legten durch einen Treffer von Manuel Wiederer (50.) zum 5:4 vor und schafften an diesem Abend ihren zweiten Shorthander durch Frank Mauer (54.) zum entscheidenden 6:4-Endstand.

Die Wild Wings müssen nach drei Niederlagen in Folge am Freitag daheim gegen Augsburg den Schalter wieder umlegen.

Die Statistik

Wild Wings – Eisbären 4:6 (1:3,3:1, 0:2).

Wild Wings: Cüpper – Lajunen, Trivellato/ Tyson und Tylor Spink, DeFazio – Ramage, Weber/Karachun, Wahl, Indrasis – Neill, Huß/Uvira, Olimb, Elias – –/Pfaffengut, Neumann, Hungerecker.Tore: 0:1 Mauer (2:02), 0:2 Boychuk (12:48/4:5), 0:3 Hördler (15:15), 1:3 Tylor Spink (19:44), 1:4 Hördler (27:47/4:4), 2:4 Uvira (34:38), 3:4 Karachun (36:24), 4:4 Lajunen (39:57/5:4), 4:5 Wiederer (49:45), 4:6 Mauer (53:43/4:5).Strafen: Wild Wings: 12 – Berlin: 14. Schiedsrichter: Schrader/Rohatsch. Zuschauer: 3465.