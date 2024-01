Wild Wings Schwenningen: Was Steve Walker beim Meeting seinen Spielern alles sagt

Was Steve Walker beim Meeting seinen Spielern alles sagt

1 Steve Walker hat seine Spieler am Dienstag noch einmal für die entscheidenden Wochen in der DEL-Hauptrunde in einer ausführlichen Sitzung sensibilisiert. Foto: Eibner

Der Coach ist glücklich mit dem Ist-Stand, macht aber auch deutlich: „Bis zu den Play-offs ist es noch ein weiter Weg.“ Am Freitag kommt die abstiegsbedrohte DEG.









Link kopiert



Die stressigen Spielwochen in der DEL sind für die Wild Wings erst einmal vorbei. Noch 16 Partien sind in der Hauptrunde zu absolvieren. Die Schwenninger haben sich als Tabellenfünfter und mit 60 Punkten vor dem Heimspiel am Freitag gegen die Düsseldorfer EG (13./39) eine gute Ausgangslage für die direkte Play-off-Qualifikation erarbeitet.