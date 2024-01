Wild Wings Schwenningen: Steve Walker stellt klar: „Jeder Punkt ist jetzt sehr wichtig!“

1 Frust in Köln: Wild-Wings-Coach Steve Walker und sein Team sind in der Schlussphase gegen die Haie bereits enttäuscht. Foto: Eibner

Der Kampf um die Direkt-Qualifikation in der DEL spitzt sich zu. Schwenningens Trainer fordert von seinem Team wieder mehr Konstanz über 60 Minuten.









Mit einer 1:5-Niederlage in Köln wurde die Erfolgsserie der Wild Wings im neuen Jahr – nach bisher vier Siegen in vier Spielen – ausgebremst. Die Haie zählen zu den direkten Konkurrenten der Schwenninger im Kampf um die direkte Qualifikation für die Play-offs. Die Wild Wings verzeichneten in der ausverkauften Lanxess Arena ein enttäuschendes erstes Drittel, steigerten sich dann aber.