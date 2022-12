Freies Wlan bald in der gesamten Helios Arena

2 Der Knopf ist gedrückt: Hendrik Kolbert von den Wild Wings (links), Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Marina Stiegeler vom Netzbetreiber Stiegeler und SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen nehmen das freie Wlan in Betrieb. Foto: Meene

Der Knopf ist gedrückt: Ab sofort steht in der Helios Arena freies Wlan zur Verfügung. Bis die gesamte Halle ausgestattet ist, wird es wegen Lieferschwierigkeiten aber noch einige Monate dauern.















VS-Schwenningen - Jetzt kann in der Helios Arena gesurft werden: Zwar nicht mit echten Wellen, dafür aber im Internet. Zur Inbetriebnahme am Donnerstag begrüßte Oberbürgermeister Jürgen Roth in den "heiligen Hallen der Wild Wings". Die Kunsteisbahn GmbH (KEB) und die Wild Wings hatten diese Technologien schon lange gefordert, Roth hatte es im Wahlkampf versprochen.

Der ersten Schritt für das kostenfreie Wlan ist gemacht: Die Glasfaserleitungen wurden bereits vor vier Monaten verlegt und sollen in Zukunft Internet mit einer Leistung von 100 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stellen. Angeschlossen sind die Leitungen an das kommunale Glasfasernetz des Zweckverbands Breitbandversorgung.

Zunächst in Teilen der Arena

Seit ein paar Heimspielen funktioniert das kabellose Internet bereits in der Fürstenberg-Lounge, der Hockey-Lounge und der Karl-Storz-Lounge sowie im Pressebereich. Ziel sei es, so Roth, dass alle Besucher Internet haben, das "gut, schnell und zuverlässig ist".

Doch bis es in der gesamten Arena für die mehr als 200 000 Besucher im Jahr zur Verfügung steht, wird es noch einige Monate dauern. Wegen Lieferschwierigkeiten müssen sich die Besucher auf den Zuschauerbänken noch bis zur nächsten Saison gedulden. Sobald das Eis frei ist, sollen nach und nach sämtliche Bereiche der Arena mit der Technik ausgestattet werden.

In der gesamten Arena werden sogenannte "Exit-Points" installiert, die dafür sorgen sollen, dass die gesamte Halle ausgeleuchtet ist, wie Marina Stiegeler stellvertretend für den Netzbetreiber erklärt. So müssen sich die Nutzer nur einmal im Wlan einwählen und können es anschließend durchgehend nutzen.

Der Netzbetreiber Stiegeler stellt die Hardware im Wert von rund 45 000 Euro sowie die Nutzung – hier entstünden Kosten von monatlich etwa 2500 Euro – kostenlos zur Verfügung. Außerdem kümmert sich die Firma um die Installation und den Service.

"Riesiger Schritt nach vorne"

Auch Hendrik Kolbert, verantwortlich für die Veranstaltungsorganisation bei den Wild Wings, spricht im Namen der Schwenninger Wild Wings ein großes Dankeschön aus. "Unser wöchentlicher Ligabetrieb, aber auch internationale Sportereignisse, wie das Eishockey-Länderspiel im Mai, werden massiv von der neuen Infrastruktur profitieren", sagt Kolbert. "Endlich können wir unseren Gästen und den Medienschaffenden nun auch hier optimale Bedingungen zur Verfügung stellen."

Besonders für Fotografen sei es notwendig, in Echtzeit Fotos posten zu können. Ebenso können die Zuschauer schon bald im Internet surfen und den Spielstand mit ihren Freunden teilen. Auch für den öffentlichen Eislauf und in der Curling-Halle kann das freie Wlan zukünftig genutzt werden. Kolbert ist der Meinung: "Das ist ein riesiger Schritt nach vorne."