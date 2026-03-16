Wild Wings Pre Playoffs: Was Steve Walker fordert, Sorgen um Tyson Spink – Haskins-System immer klarer

Der Countdown für das erste Pre-Playoff-Duell zwischen den Wild Wings und Wolfsburg läuft. Warum die Erkenntnisse aus dem Hauptrunden-Finalkrimi für beide Teams so wichtig sind.
Nur noch wenige Stunden! Dann geht der Vorhang hoch zu den beiden Pre-Playoff-Serien. An diesem Dienstag (19.30 Uhr) startet das Duell zwischen Bremerhaven und Nürnberg. Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es zwischen Wolfsburg und den Wild Wings los. Spiel zwei der beiden Serien läuft jeweils am Freitag, wobei dann das Duell zwischen Schwenningen gegen die Grizzlys in der Helios Arena bereits um 19 Uhr startet. Nürnberg gegen Bremerhaven geht eine halbe Stunde später los.