Wild Wings Pre-Playoffs: Kleinere Brötchen, VW-Krise, „Strahli“ – und ein neuer Hoffnungsträger

Der Pre-Playoff-Gegner Wolfsburg im Porträt. Die Geschichte des zurückgekehrten „Sohnes“ Tyler Haskins. Der starke Manager Charly Fliegauf. Wie geht es wirtschaftlich weiter?
Vorhang auf zur Pre-Playoff-Serie ab diesen Mittwoch zwischen den Wild Wings und den Grizzlys Wolfsburg. Doch wie tickt der Eishockey-Standort Wolfsburg aktuell? Welche Probleme, welche Hoffnungen haben die Grizzlys vor der schönsten Eishockeyzeit des Jahres? Ein Blick auf einen Club, der in den vergangenen 20 Jahren in der DEL einen imponierenden Weg verzeichnete.