Wild Wings Pre-Playoffs: Es geht um die Siegermentalität – im Flugzeug sitzt auch Tyson Spink

Die letzten Stunden der Wild Wings vorm Pre-Playoff-Start. Coach Steve Walker lässt sich kaum in die Karten schauen. Kyle Platzer erklärt Mix aus Motivation und Coolness.
Der Gongschlag ertönt zur schönsten Eishockey-Zeit des Jahres: Die Wild Wings fiebern ihrem Pre-Playoff-Start am Mittwoch (19.30 Uhr) in Wolfsburg entgegen. Ein erster Sieg in der kurzen Serie (Modus „Best of 3“) wäre für die Schwenninger schon viel wert. Die Karten liegen offen auf dem Tisch. Dass die Schwäne in der DEL-Hauptrunde gegen die Grizzlys drei der vier Partien gewannen, macht den Wild Wings Mut – mehr aber nicht.