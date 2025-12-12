Wild Wings – Philip Feist Interview: Mit Krücken rein – mit dem Rollstuhl raus – der lange Weg zurück

Wie geht es dem Schwenninger Stürmer-Talent nach dessen Sprunggelenksfraktur? Philip Feist über Fortschritte, Rückschläge, neue Bücher und den Humor von Eriksson.
Am 28. September ist es passiert. Drei Minuten hatten die Wild Wings in Berlin (2:1) noch zu spielen, da hakte sich Stürmer-Talent Philip Feist, der in der vergangenen Saison eine hervorragende Entwicklung schaffte, unglücklich mit dem rechten Fuß an der Bande ein, knickte um. Augenblicke später musste der 22-Jährige vom Eis. Die Diagnose: Fraktur des rechten Sprunggelenks. Zehn Wochen später sprechen wir an diesem Mittwochnachmittag mit Schwenningens Nummer 9. In unserem Interview erzählt er, wie er diese Zeit erlebt hat und fragen nach, ob es schon ein Zeitfenster für sein Comeback gibt.