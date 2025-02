Wild Wings – Partner EHC Freiburg: „Kaputte Köpfe“ und doch keine neue Halle

1 Freiburgs Identifikationsfigur Niko Linsenmaier hat mit den Wölfen in den vergangenen zehn Jahren schon viel erlebt. Der 31-Jährige fordert in der aktuellen Krise: „Wir müssen Ruhe bewahren.“ Foto: Eibner

Es sind nicht die Wochen des Wild-Wings-Kooperationspartners EHC Freiburg. In der DEL2 kassierten die Breisgauer zuletzt zwölf Niederlagen in Folge. Die Echte Helden Arena wird lediglich saniert.









Der EHC Freiburg – langjähriger Kooperationspartner der Wild Wings – steckt aktuell sportlich in einer großen Krise. Am Dienstag kassierten die Wölfe in der DEL2 mit dem 0:5 daheim gegen den ESV Kaufbeuren die zwölfte Niederlage in Folge. In der Tabelle laufen die Freiburger nun Gefahr vom zehnten Platz zeitnah in den Playdown-Bereich abzurutschen. Zwei Trainerwechsel brachten in den vergangenen sechs Monaten nicht den erhofften Umschwung bei den Breisgauern, die vor der Saison von den Experten als sicherer Play-off-Kandidat eingestuft wurden.