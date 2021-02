Wild Wings on fire Schwenningen im Stile einer Spitzenmannschaft

Kein Wunder, dass sich der Augsburger Coach Tray Tuomie nach der Klatsche ärgerte. "Wir haben kein Überzahltor geschossen, als es notwendig war. Es war aber eine enge Partie", hatte der Augsburger Coach so die Schussstatistik im Blick. 66 Versuche standen am Ende bei den Gästen auf dem Zettel, lediglich 44 auf Seiten der Wild Wings, die zudem mehr Strafen kassierten und auch in der Bullybilanz (26:37) den Kürzeren zogen.

Alles nebensächlich, wenn am Ende ein verdienter 4:0-Heimsieg auf dem Konto steht. "Zwei Überzahltore, das Unterzahlspiel war stark und auch bei 5:5 hat es gepasst", lobte Coach Niklas Sundblad seine Truppe für "eines der bisher besten Saisonspiele". Der Schwede geht übrigens davon aus, dass das Rennen um die Play-off-Plätze bis zum letzten Hauptrundenspieltag spannend bleibt.

München-Spiel bei uns im Liveticker

Zunächst steht bereits am Donnerstag (18.30 Uhr) das nächste Spiel in München an. Dann könnte Daniel Weiß schon sein Debüt feiern. Sundblad plant Weiß erst einmal als Stürmer ein. "Daniel ist ein Schwenninger Junge. Ich freue mich sehr, dass er zurückgekommen ist", sieht der Trainer die Wild Wings nun noch stärker im Kampf um die Play-offs aufgestellt.