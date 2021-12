Die Wild Wings müssen das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen die Eisbären Berlin ohne Zuschauer austragen. Weitere Geisterspiele dürften in der Helios-Arena folgen. 750 Zuschauer wären zwar zugelassen, doch in der Kürze der Zeit ist es für die Schwenninger Verantwortlichen nicht machbar, ein dementsprechendes faires Modell auszuarbeiten.