Schwenningens neuer U23-Verteidiger Niklas Hübner (21) möchte bei den Wild Wings den nächsten Schritt in seiner Karriere schaffen. „In meinem Heimatclub Ingolstadt ging es für mich gefühlt nicht mehr weiter. Deshalb freue ich mich sehr auf das neue Kapitel“, hat sich der Koch-Liebhaber schon in der Neckarstadt etwas eingelebt.

Nicht nur für Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner ist der 1,90 Meter große Defensivmann ein sehr interessanter Neuzugang. „ Er ist auf seiner Position und als 2004er-Jahrgang ein Spieler, der den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Dafür werden wir in den kommenden Monaten intensiv mit ihm arbeiten.“

Nach dem Vormittagstraining an diesem Dienstag sprachen wir mit der neuen Nummer 72.

Niklas, wie haben Sie die ersten Wochen in Schwenningen erlebt?

Ich bin seit Anfang Juni hier, habe im Frühjahr noch mein Rehatraining nach einer Schulterverletzung in Ingolstadt absolviert. Dieses war kurz unterbrochen von einem Urlaub in der Dominikanischen Republik. Nach unserem gemeinsamen täglichen Sommertraining hier bei den Wild Wings hatten wir zuletzt noch ein paar Tage frei. Ich bin aber nicht mehr weiter weg, sondern nur noch nach Hause – nach Ingolstadt – gefahren.

Was war die besondere Motivation für Sie, nach Schwenningen zu kommen?

Ich hatte nach den Gesprächen mit den Wild-Wings-Verantwortlichen schnell ein gutes Gefühl und es war für mich eine relativ einfache Entscheidung. Die sportliche Entwicklung in Schwenningen ging in den vergangenen Jahren immer voran. Die Ambitionen steigen. Junge Spieler haben hier eine gute Chance, sich zu zeigen und weiterzuentwickeln.

In welchen Bereichen müssen und möchten Sie sich verbessern?

Natürlich in allem sollte es wieder einen Schritt nach vorne gehen. Es ist vor allem wichtig für mich, mir wieder neues Selbstvertrauen zu erarbeiten.

Interessant ist in Ihrer Vita, dass sie 2022 in den Nachwuchsbereich des finnischen Top-Club Tampere wechselten.

Ja, das waren sehr wichtige neue Erfahrungen in diesem Dreivierteljahr. Tampere ist im Nachwuchsbereich die Top-Adresse in Europa mit einem sehr hohen Standard an Rahmenbedingungen. Schade war nur, dass ich mir in dieser Zeit dann eine Handverletzung zuzog und früher als geplant nach Ingolstadt zurückkehrte.

Zurück zu den Wild Wings. Wie haben Sie mit Ingolstadt die Atmosphäre in der Helios Arena als Gastspieler erlebt?

(lacht). Sehr laut, sehr schön. Die einzige Ausnahme war einmal, als wir mit 6:0 führten. Da war es dann sehr still. Es ist ein sehr guter Eishockey-Standort hier.

Sie haben im Mai mit dem Golfen angefangen, stehen aber in Ihrer Freizeit öfters gerne in der Küche.

Das stimmt. Ich probiere kulinarisch einiges in viele Richtungen und freue mich darüber, dass ich hier in meiner Wohnung in Schwenningen bald auch eine neue Küche bekomme. Dann sind die Voraussetzungen (lacht) wirklich optimal.

Zur Person

Niklas Hübner wurde am 1. April 2004 in Ingolstadt geboren. Der Verteidiger durchlief bis zum April 2022 sämtliche Nachwuchsmannschaften des ERC Ingolstadt. In der Saison 2020/21 kam Hübner zu seinen ersten zehn Einsätzen im Ingolstädter DEL-Team. Zur Saison 2022/23 wechselte der 1,90 Meter große Defensivmann ins U20-Team des finnischen Erstligisten Tampere, mit dem er in der U20 SM-sarja antrat. Im Januar 2023 wurde er erneut vom ERC Ingolstadt verpflichtet und bestritt in der restlichen Saison 2022/23 – neben 14 Spielen für den ERC in der DEL – auch einige Partien für den Ingolstädter Kooperationspartner Ravensburg in der DEL2.

An die Towerstars wurde der Verteidiger auch für die beiden Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 abgestellt, während er in Ingolstadt nur sporadisch zum Einsatz kam. Im Frühjahr 2025 entschied sich der Pasta-Liebhaber zum Wechsel nach Schwenningen. Hübner lief in den verschiedenen Altersklassen für deutsche Nachwuchs-Nationalmannschaften auf, unter anderem beim Hlinka Gretzky Cup 2021 und bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2022. Im vergangenen Jahr zählte er zum Aufgebot des deutschen U20-Kaders bei der Junioren-WM in Kanada. Nach seinem Fachabitur wird der 21-Jährige nun im Herbst neben dem Eishockey ein Fernstudium in „Internationaler Wirtschaft“ absolvieren.