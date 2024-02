Wild Wings: Mirko Höfflin soll kommen – Kyle Platzer sehr umworben

1 Steht Mirko Höfflin vor der Rückkehr nach Schwenningen? Mit Ingolstadt tat sich der Angreifer bislang in dieser DEL-Saison überraschend schwer. Sein Abschied aus Bayern würde nach der Saison jedenfalls nicht überraschen. Foto: Eibner

Daniel Pfaffengut zieht es wohl nach Frankfurt. Ausgerechnet in der Crunchtime der DEL-Hauptrunde gibt es rund um das Schwenninger Team einige Gerüchte.









Für die Wild-Wings-Verantwortlichen tauchen die aktuellen Personal-Gerüchte rund um das Team zur Unzeit auf, denn die Mannschaft befindet sich in der entscheidenden Phase der Hauptrunde. Doch diverse Medien in Ingolstadt und in Schwenningen haben den Stein am Dienstag ins Rollen gebracht. In allen drei aufgeführten Personalien gibt es keine offizielle Bestätigung der Wild Wings. Der Überblick: