Wild Wings: Mark MacKay sieht eine 3:4-Niederlage gegen Nürnberg nach Verlängerung

1 Die Wild Wings (hier Verteidiger Johannes Huß) taten sich nach ihrer 2:0-Führung gegen Nürnberg viel zu schwer. Foto: Roland Sigwart Photographie

Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntagabend daheim gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:4 nach Verlängerung verloren. Es war nach dem 4:5 am Freitag in Düsseldorf die zweite unnötige Niederlage der Schwenninger an diesem Wochenende. Coach Steve Walker bilanzierte: „Das erste Drittel war sehr gut von uns. Eigene Fehler führten dann zum 2:3-Rückstand. Im letzten Abschnitt haben wir wieder besser gespielt. Ich habe viel Respekt davor, was die Jungs aufgrund der Ausfälle und bei für sie einigen neuen Rollenverteilungen leisten.“