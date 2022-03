1 Der 18-jährige Wild-Wings-Angreifer Philip Feist (links) – vor dem Wolfsburger Tor – feierte sein DEL-Debüt. Foto: Roland Sigwart

Personell sehr angeschlagene Wild Wings gaben am Mittwochabend im DEL-Heimspiel kämpferisch gegen Wolfsburg alles. Doch am Ende setzten sich die Grizzlys – etwas glücklich – mit 2:1 knapp durch. Für die Schwenninger, für die sich die Tabellensituation wieder verschärft, wäre mehr drin gewesen.















Wild-Wings-Angreifer Alex Karachun war nach dem Schlusszeichen geknickt: "Wir hatten gute Chancen. Machen wir die rein, läuft das Spiel anders."

Bei den Schwenningern fehlten sieben Spieler coronabedingt. Darunter auch ausgerechnet die vier besten bisherigen Scorer mit Max Görtz, Travis Turnbull, Tylor Spink und Ken André Olimb. Förderlizenspieler Kai Zernikel wurde in der Verteidigung neben Colby Robak aufgeboten. Der junge Angreifer Philip Feist, der wie Zernikel zuletzt konstant beim Schwenninger Kooperationspartner Freiburg im Einsatz war, wurde als zehnter Stürmer nominiert und feierte sein DEL-Debüt.

Bundestrainer Toni Söderholm schaut auch zu

"Dieses Spiel mit dieser Aufstellung ist eine große Herausforderung für uns. Aber wir nehmen diese Herausforderung an", hatte Wild-Wings-Trainer Christof Kreutzer kämpferisch vor dem ersten Bully betont.

Unter den Augen von Bundestrainer Toni Söderholm, der wieder einmal in der Helios-Arena vorbeischaute, machten die Wild Wings im ersten Drittel einen guten Eindruck. Aufbauend auf eine stabile Defensive setzten die Schwenninger die ersten Nadelstiche in Richtung Wolfsburger Tor und Dustin Strahlmeier. Der frühere Wild-Wings-Keeper parierte eine sehr gute Chance von Tomas Zaborsky (8.) großartig. Doch dann liefen die Gastgeber in einen Konter der Norddeutschen – Trevor Mingoia (10.) überwand Schwenningens Schlussmann Joacim Eriksson zum 1:0. Aber die Neckarstädter besaßen bis zur ersten Drittelspause weitere Großchancen durch Brent Pollock (12.), Jordan George (13.) und erneut Zaborsky (20.). Die 1:0-Führung der Gäste nach dem ersten Drittel war schmeichelhaft.

DEL-Debüt von einem glücklichen Philip Feist

Philip Feist war nach den ersten 20 Minuten glücklich über seinen ersten Einsatz in der deutschen Eliteklasse: "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Mannschaft hilft mir sehr."

Starkes Unterzahlspiel der Wild Wings

Im zweiten Drittel konnten die Schwenninger zunächst ein knapp vierminütiges Überzahlspiel nicht nutzen. Dann folgte eine Phase, in der beide Mannschaften jeweils offensiv zu wenig Struktur und Zug zum gegnerischen Tor zeigten. In der 36. Minute wurde – zu Recht – ein Treffer des Wolfsburgers Anthony Rech nicht gegeben. Joacim Eriksson war in seiner Torzone regelwidrig behindert worden. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste ging es in den Schlussabschnitt. "Schwenningen verteidigt bilang sehr gut. Ich hoffe, dass heute unserer größerer Kader am Ende den Ausschlag über den Sieg gibt" so Grizzlys-Angreifer Gerrit Fauser.

Unterm Strich wäre mehr drin gewesen

Im letzten Drittel überstanden weiter beherzt kämpfende Wild Wings zunächst ein 3:5-Unterzahlspiel. Doch dann lief die 50. Minute und die Wolfsburger lagen mit 2:0 vorne. Nach einem gewonnenen Bully erzielte Anthony Rech seinen zehnten Saisontreffer. Schwenningen gab nicht auf, schaffte im 5:3-Powerplay durch Alex Karachun (55.) den 1:2-Anschluss. Mehr war aber nicht mehr drin. Die Wild Wings erhielten ihre Belohnung für einen großen Kampf nicht.

Wild Wings – Wolfsburg 1:2 (0:1/0:0/1:1). Tore: 0:1 Mingoia (9:12), 0:2 Rech (49:20), 1:2 Karachun (54:16). Strafen: Wild Wings:14 plus zehn Minuten für Burström (56.) – Wolfsburg: 16. Schiedsrichter: Bruggemann/Rantala. Zuschauer: 1806.