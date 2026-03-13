Wild Wings Jordan Murray: Dem Ex-Schwenninger geht es wieder besser

Jordan Murray befindet sich nach dem dramatischen Zwischenfall am Dienstag im Klagenfurter Klinikum auf dem Weg der Besserung. Was sein Klagenfurter Kapitän berichtet.
Das Allerwichtigste vorab: Dem früheren Schwenninger Verteidiger Jordan Murray (jetzt EC Klagenfurter AC) geht es nach dem dramatischen Zwischenfall am Dienstag in Klagenfurt – der Ex-Wild-Wing musste nach einem Herzstillstand auf der Spielerbank wiederbelebt werden – wieder besser. Nicht zuletzt auch die Wild Wings hatten sofort nach den schlimmen Nachrichten die besten Genesungswünsche an Jordan Murray geschickt.