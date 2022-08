John Ramage ist der neue Kapitän in Schwenningen

1 Der erfahrene John Ramage ist stolz, neuer Kapitän der Wild Wings zu sein. Foto: Eibner/Feiner

Der Trainerstab der Wild Wings um Chefcoach Harold Kreis hat Verteidiger John Ramage zum neuen Kapitän bestimmt.















Seine Assistenten werden Ken André Olimb und Johannes Huss sein. John Ramage wird am Dienstagabend (19.30 Uhr) beim ersten Testspiel der Schwenninger in Freiburg erstmals das "C" auf seiner Brust tragen. Ramage spürt echte Vorfreude auf sein Amt: "Es ist eine große Ehre für mich und ein echtes Privileg. Ich werde mein Bestes geben, um der Kapitän zu sein, den dieses Team und dieser Klub verdient hat", wird der Verteidiger auf der Homepage der Wild Wings zitiert. Sollte einer der drei neuen Kapitäne nicht zur Verfügung stehen, rücken Ville Lajunen oder Daniel Pfaffengut dann nach.