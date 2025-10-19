Wild Wings – Ingolstadt: Bitter – Neckarstädter schaffen am Ende den Ausgleich nicht mehr

Die Ingolstädter setzen sich in der Helios Arena mit 4:2 durch. Gäste-Stürmer Agostino muss ins Klinikum. Phil Hungerecker bilanziert: „Kleinigkeiten haben es entschieden.“

Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL daheim gegen den ERC Ingolstadt mit 2:4 verloren. Ein Schlussspurt der Schwenninger – nach 1:3-Rückstand – wurde nicht mehr belohnt. Angreifer Phil Hungerecker sagte nach dem Schlusszeichen: „Kleinigkeiten haben heute das Spiel entschieden. Wir haben gegen einen starken Gegner verloren.“

Die Personalien Schwenningens Coach Steve Walker änderte seine Formation – im Vergleich zum 3:0-Sieg am Freitag in Mannheim – nur in einem Punkt: In der Verteidigung wurde der Ex-Ingolstädter U23-Spieler Niclas Hübner für Arkadiusz Dziambor als siebter Defensivmann nominiert.

Die Ingolstädter waren mit dem 7:4-Sieg gegen Nürnberg im Rücken nach Schwenningen gereist. Im Tor stand Brett Brochu.

Das erste Drittel

Die Wild Wings erwischten einen Auftakt nach Maß. Nach knapp drei Minuten setzte Zach Senyshyn – nach einem gewonnenen Bully – einen trockenen Schuss ins Ingolstädter Tor zur 1:0-Führung. Schade aus Schwenninger Sicht, dass dann die Wild Wings im Abwehrverhalten an der eigenen blauen Linie nicht im Bilde waren und der DEL-Topscorer Riley Barber (10.Saisontor) zum 1:1 in der achten Minute auf und davon zog. Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson hatte in dieser Situation keine Chance.

Die Gäste kamen stärker auf, hatten gegen Ende des ersten Drittels doppeltes Pech: Top-Verteidiger Alex Breton scheiterte mit einem Lattenschuss – Kenny Agostino musste mit einer Augenverletzung zur Behandlung in die Kabine. Der Ingolstädter Stürmer wurde anschließend sogar zur Untersuchung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.

Das zweite Drittel

Zunächst besaßen die Ingolstädter im zweiten Drittel mehr Spielanteile, doch große Chancen gab es auf beiden Seiten in dieser Phase nicht zu notieren. Die Partie wurde zerfahrener, weil sich bei beiden Team einige Fehler einschlichen. Karachun hatte kurz vor dem Ende des Mitteldrittels noch eine Chance, aber mit dem 1:1 ging es in die letzte Pause.

Wild-Wings- Angreifer Sebastian Uvira meinte zu diesem Zeitpunkt: „Beide Teams schenken sich nichts. Wir müssen uns noch mehr vor dem Ingolstädter Tor positionieren und Chancen erarbeiten.“

Das dritte Drittel

Im Schlussabschnitt wurde es bitter für die Schwäne. Nach nur 50 Sekunden nach Wiederbeginn nutzte Austen Keating eine Unachtsamkeit der Schwenninger Defensive zum 2:1 für die Gäste – in der 44. Minute legte Leon Hüttl zum 3:1 für Ingolstadt im Powerplay nach. Doch die Schwenninger gaben nicht auf. Knapp vier Minuten vor dem Ende verkürzte Tylor Spink in Überzahl zum 2:3. Aber Ingolstadt schafft per Empty-Net-Goal das 4:2 durch Ellis.

In der DEL-Tabelle stehen die Wild Wings nun auf Rang acht und erwarten am Freitag Nürnberg.

Statistik

Wild Wings – Ingolstadt 2:4 (1:1, 0:0,1:3).

Tore: 1:0 Senyshyn (2:56 – Assists: Platzer), 1:1 Barber (7:27 – Breton), 1:2 Keating (40:50 – Ellis), 1:3 Hüttl (434:56/5:4 – Krauß, Girdukis), 2:3 Tylor Spink (56:04/5:4 – Trivellato), 2:4 Ellis (59:43/5:6).

Strafen: Wild Wings: 10 – Ingolstadt: 6.

Schiedsrichter: Kohlmüller/Cespiva.

Zuschauer: 4252.