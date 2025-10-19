Wild Wings – Ingolstadt: Bitter – Neckarstädter schaffen am Ende den Ausgleich nicht mehr

Die Ingolstädter setzen sich in der Helios Arena mit 4:2 durch. Gäste-Stürmer Agostino muss ins Klinikum. Phil Hungerecker bilanziert: „Kleinigkeiten haben es entschieden.“
Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL daheim gegen den ERC Ingolstadt mit 2:4 verloren. Ein Schlussspurt der Schwenninger – nach 1:3-Rückstand – wurde nicht mehr belohnt. Angreifer Phil Hungerecker sagte nach dem Schlusszeichen: „Kleinigkeiten haben heute das Spiel entschieden. Wir haben gegen einen starken Gegner verloren.“