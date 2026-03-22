Wild Wings in Wolfsburg: Für den Kapitän gehen die Playoffs „jetzt so richtig los“

Was Thomas Larkin, Chefcoach Steve Walker Siegtorschütze Alex Karachun und Phil Hungerecker nach dem großartigen Sieg und dem Viertelfinal-Einzug in Wolfsburg sagen.

Die Wild Wings stehen nach einem denkwürdigen dritten Spiel der Pre-Playoff-Serie gegen Wolfsburg im Viertelfinale gegen den Hauptrunden-Meister Köln. Dieser 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Grizzlys bot vieles, was Eishockey so großartig macht. Nach dem entscheidenden Treffer von Alex Karachun in der fünften Minute der Overtime gab es für die 300 mitgereisten Schwenninger Fans kein Halten mehr. Minutenlang wurde die Mannschaft gefeiert.

Bemerkenswert: Zum ersten Mal seit der Rückkehr in die DEL (2013) haben die Wild Wings eine Playoff-Serie gewonnen. Ein Aspekt, auf den auch Coach Steve Walker stolz sein kann. Die Stimmen aus Wolfsburg.

Steve Walker

Der Schwenninger Coach spricht von „einer harten Serie gegen Wolfsburg. Unsere Mannschaft hat heute gezeigt, wie man auf solch einen 2:2-Ausgleich reagiert und sich das Momentum zurückerobert. Insgesamt haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir hatten auch Chancen, das Spiel schon in der regulären Spielzeit zu gewinnen. In der Pause zur Verlängerung habe ich den Jungs nur gesagt, dass sie vor allem auf unser gutes zweite Drittel aufbauen sollen. Wir hatten bislang aus verschiedenen Gründen keine einfache Saison. Deshalb stufe ich die Leistung der Mannschaft in diesem Jahr schon sehr hoch ein. Jetzt freuen wir uns auf die Spiele gegen Köln, das momentan beste Team. Wir müssen einfach unser Spiel spielen.“

Alex Karachun

Der Siegtorschütze freute sich für seine Mannschaft: „Wir haben einen starken Willen gezeigt. Der 2:2-Ausgleich hat unsere Moral nicht gebrochen. Bei meinem Tor zum 3:2 wollte ich unbedingt in dieser Szene dahin. Danke auch an unsere Fans für diese unfassbare Unterstützung. Hier war ein Höllenlärm. Wir freuen uns jetzt auf die Spiele gegen Köln – vor allem, dass wir mit einem Heimspiel beginnen können.“

Thomas Larkin

Der Schwenninger Kapitän zeigt sich stolz auf sein Team: „Es war heute nicht einfach. Der 2:2-Ausgleich war für uns kurzzeitig ein Schock, weil wir das Spiel im Griff hatten. Wir wollten uns in der Pause vor der Verlängerung nicht selbst bemitleiden, sondern wir haben nach vorne geschaut. Es war eine harte Serie. Wir genießen den Sieg, aber es geht weiter. Vielleicht haben wir den Vorteil, dass wir im Rhythmus sind und Köln dies zuletzt nicht war. Ich liebe Playoffs. Es ist jedes Jahr cool, das zu erleben. Dafür spielen wir Eishockey.“

Phil Hungerecker

Für den Schwenninger Stürmer war entscheidend, dass wir nach dem 2:2-Ausgleich weiter zusammengehalten haben. Wir haben verdient gewonnen. Wir waren in der Overtime noch frisch – Wolfsburg ging, meiner Meinung nach, auf dem Zahnfleisch. Was soll man noch sagen (lacht): Kara ist da.“

Julia Chrobot

Der Wolfsburger Angreifer war sehr enttäuscht: „In der Verlängerung nach so einer Serie so zu verlieren, tut einfach extrem weh. Wir hatten uns gut zurückgekämpft und dann auch das Spiel in der Phase des 2:2 dominiert.“

Charly Fliegauf

Der Grizzly-Manager machte seinem Team ein großes Kompliment: „Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Die Mannschaft ist nach dem 0:2 toll zurückgekommen. Es war für einen Eishockey-Fan, glaube ich, ein richtig tolles Spiel, eine tolle Serie – leider mit dem für uns falschen Ausgang.“