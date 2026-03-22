Wild Wings in Wolfsburg: Für den Kapitän gehen die Playoffs „jetzt so richtig los“

Was Thomas Larkin, Chefcoach Steve Walker Siegtorschütze Alex Karachun und Phil Hungerecker nach dem großartigen Sieg und dem Viertelfinal-Einzug in Wolfsburg sagen.
Die Wild Wings stehen nach einem denkwürdigen dritten Spiel der Pre-Playoff-Serie gegen Wolfsburg im Viertelfinale gegen den Hauptrunden-Meister Köln. Dieser 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Grizzlys bot vieles, was Eishockey so großartig macht. Nach dem entscheidenden Treffer von Alex Karachun in der fünften Minute der Overtime gab es für die 300 mitgereisten Schwenninger Fans kein Halten mehr. Minutenlang wurde die Mannschaft gefeiert.