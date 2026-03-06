Wild Wings in Straubing: Unglücklich am Pulverturm verloren – und Pre-Playoff-Quali noch nicht fix

Die Wild Wings unterliegen dem Top-Team Straubing knapp mit 3:5. Dabei haben die Schwenninger im Schlussdrittel lange das Momentum auf ihrer Seite.

Die Wild Wings haben sich am Freitagabend in Straubing für eine gute Leistung nicht belohnt, verloren am viertletzten DEL-Hauptrundentag mit 3:5. Die Pre-Playoff-Quali ist für Schwenningen somit noch nicht fix, da der Tabellenelfte Augsburg mit 6:3 gegen Dresden siegte. Die Neckarstädter bleiben Neunter mit zwei Zählern Rückstand auf Wolfsburg 8./1:4 in München).

Schwenningens Alex Trivellato erklärte nach dem Schlusszeichen: „Das 3:4 war der Knackpunkt. Insgesamt hätten wir mehr verdient gehabt. Platz acht mit dem Heimrecht ist aber noch möglich für uns.“

Die Ausgangslage

Im Tor der Wild Wings gab Chris Gibson ein ordentliches Debüt. Im Vergleich zur Formation gegen Nürnberg am Mittwoch rotierten Sebastian Uvira und Dominik Bittner wieder rein. Dafür pausierten im Angriff der leicht angeschlagene Tim Gettinger und Felix Scheel. Von der Abwehr in die Offensive wechselte Boaz Bassen.

Bei den Tigers, sie starteten mit sieben Siegen in Folge ins Spiel, hatte im Vorfeld der Partie das Torhüter-Trio mit Henrik Haukeland/Florian Bugl/Sebastian Wieber verlängert. Für die Straubinger ist es das nächste große Ziel, dass sie unbedingt den zweiten Platz noch bis zum Ende der Hauptrunde verteidigen wollen, um sich unter anderem auch die Teilnahme an der Champions Hockey League zu sichern.

Boaz Bassen verkürzt auf 1:2

Beide Teams taten sich zunächst schwer, ihren Rhythmus zu finden. Mit ihrer echten ersten Chance kamen die Niederbayern durch Elis Hede (9.) im Powerplay zur 1:0-Führung. In dieser Phase konnten die Wild Wings im Spiel nach vorne kaum Akzente setzen – so kassierten sie in der 15. Minute – zu einfach das 2:0 der Straubinger. Nach einer sehenswerten Kombination hatte Danjo Leonhardt abgeschlossen.

Aber jetzt kamen die Neckarstädter stärker auf und verkürzten durch Boaz Bassen – aus kurzer Distanz – zum wichtigen 1:2 (16.).

Sebastian Uvira sagte in der ersten Pause: „So schlecht war unsere Leistung im ersten Drittel nicht. Straubing macht aber aus zwei Chancen das 2:0. Wir müssen schauen, dass wir in bessere Schusspositionen kommen.“

Wild Wings steigern sich offensiv

Im Mittelabschnitt lief es gleich ärgerlich aus Sicht der Gäste: Alex Karachun scheiterte bei einer sehr guten Chance gegen Henrik Haukeland knapp – auf der anderen Seite überwand Tyler Madden (22.) mit einem lockeren Handgelenksschuss Gibson zum 3:1. Die Wild Wings hätten hier besser gegen die Scheibe arbeiten müssen.

Jedoch brach nun eine Phase an, in der die Schwäne mehr Spielanteile hatten, Straubing unter Druck setzten und mit dem 2:3 durch Alex Trivellato (32.) belohnt wurden. Vorbereitet hatte Kyle Platzer mit einer hervorragenden Übersicht. Mit der knappen Führung der Gastgeber ging es ins letzte Drittel.

Zuvor zeigte Straubings Elis Hede auf, „dass wir heute nicht so frisch sind“.

Die Entscheidung

Dreieinhalb Minuten waren im Schlussdrittel gespielt, als Sebastian Uvira – nach klasse Assist von Danny O’Regan – zum 3:3 ausglich und die rund 100 Gästefans erneut jubeln ließ. Das Momentum war nun klar bei den Schwenningern – die Tigers taten sich schwer.

Die Wild Wings konnten ein Powerplay nicht nutzen. Dann unterlief Alex Trivellato in der neutralen Zone ein Scheibenverlust, als ihm unglücklich die Scheibe an die Kufe prallte – Stefan Loibl erzielte per Break in der 56. Minute das 4:3 für Straubing.

Drei Minuten vor dem Ende zog Coach Steve Walker seinen Keeper – aber die Niederbayern schafften schnell mit dem 5:3-Empty-Net-Goal durch Connolly die Entscheidung.

Die Statistik

Straubing – Wild Wings 4:3 (2:1, 1:1,2:1).

Tore: 1:0 Hede (8:30/5:4 – Assists: Leslie, Beaudin), 2:0 Leonhardt (14:17 – Loibl, Green), 2:1 Bassen (15:51 – Dziambor), 3:1 Madden (21:58 – Halloran, Klein), 3:2 Trivellato (31:47 – Platzer, Karachun), 3:3 Karachun (43:39 – O’Regan, 4:3 Loibl (55:05 – Connolly), 5:3 Connolly (57:04/5:6 – McKenzie, Leslie). Strafen: Straubing: 10 – Wild Wings: 6. Schiedsrichter: Hunnius/Hinterdobler. Zuschauer: 5377.