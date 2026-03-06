Wild Wings in Straubing: Unglücklich am Pulverturm verloren – und Pre-Playoff-Quali noch nicht fix

Die Wild Wings unterliegen dem Top-Team Straubing knapp mit 3:5. Dabei haben die Schwenninger im Schlussdrittel lange das Momentum auf ihrer Seite.
Die Wild Wings haben sich am Freitagabend in Straubing für eine gute Leistung nicht belohnt, verloren am viertletzten DEL-Hauptrundentag mit 3:5. Die Pre-Playoff-Quali ist für Schwenningen somit noch nicht fix, da der Tabellenelfte Augsburg mit 6:3 gegen Dresden siegte. Die Neckarstädter bleiben Neunter mit zwei Zählern Rückstand auf Wolfsburg 8./1:4 in München).