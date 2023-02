1 So lief es insgesamt in Straubing: Die Tigers jubeln – die Wild Wings sind enttäuscht. Foto: Eibner/Medvey

Die Wild Wings konnten beim Top-Team in Straubing am Mittwochabend in der DEL nicht überraschen und verloren deutlich.

Eine kämpferische Ansage gab es vorm Spielbeginn von Schwenningens Angreifer Sebastian Uvira: „Wir haben unser nächstes Play-off-Spiel. Straubing spielt ein sehr gutes Eishockey, ist offensiv stark. Aber wir wollen ihnen zeigen, wo der Hammer hängt.“ Bei den Schwenningern war in der Verteidigung – im Vergleich zu den beiden vergangenen Spielen – Johannes Huß für Peter Spornberger wieder zurückgekehrt.

Das erste Drittel

Die Schwenninger verteidigten gegen knapp zwölf Minuten lang ausgezeichnet. Doch dann kassierten die Gäste (Ville Lajunen) die erste Strafe des Abends. Die Tigers gingen durch Marcel Brandt mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten später stockte den Schwenningern der Atem. Bei einem Zusammenprall mit Michael Connolly musste Tyson Spink verletzt vom Eis – kehrte aber zu Beginn des Mitteldrittels zurück.

Die Pechsträhne der Wild Wings hielt in diesem ersten Drittel an: In der 15. Minute wurde Daniel Pfaffengut – nach einem Crosscheck gegen Garrett Festerling – mit einer Spieldauerstrafe abgestraft. Konnte man in diesem Umfang geben, musste man aber nicht. Pfaffengut zählt generell zu den fairsten Spielern im Schwenninger Team. Es war eine unglückliche Aktion der Nummer 77. Straubing nutzte ein weiteres Powerplay durch Jason Akeson (17.) zum 2:0.

Wild-Wings-Angreifer Alex Karachun trotzig in der Pause: „Wir haben gut begonnen. Die Strafen haben uns aus dem Rhythmus gebracht, aber das Spiel geht ja noch 40 Minuten.“

Das Mitteldrittel

Straubing legte durch Luke Adam (29.) zum 3:0 nach. Danach verdienten sich die Gäste in dieser Phase kämpferisch die Note 1, fuhren jeden Check zu Ende, wurden stärker. Die Belohnung: Brandon de Fazio verkürzte mit einer Direktabnahme (37.) auf 1:3.

Der Schlussabschnitt

In den letzten 20 Minuten versuchten die Neckarstädter zunächst noch einmal alles. Tyson Spink (48.) hatte gegen Tigers-Torhüter Hunter Miska das 2:3 auf dem Schläger. Doch die Niederbayern nutzten Fehler der Schwenninger Wild Wings durch zwei weitere Treffer zum 5:1 durch Joshua Samanski (49.) und Parker Tuomie (51.). Das selbstkritische Fazit von Schwenningens Verteidiger Johannes Huß: „Wir haben insgesamt nicht genügend investiert, um gegen ein starkes Straubinger Team zu punkten.“

Am Freitag (19.30 Uhr) geht es für die Wild Wings daheim gegen Wolfsburg weiter. Noch haben die Wild Wings fünf Spiele in der DEL-Hauptrunde zu bestreiten.

Straubing Tigers – Wild Wings 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Wild Wings: Eriksson – Ramage, Weber/Uvira, Elias, Olimb – Lajunen, Trivellato/Tyson Spink, Tylor Spink, DeFazio – Neill, Huss – Karachun, Neumann, Indrasis –Hungerecker, Bassen, Pfaffengut.

Tore: 1:0 Brandt (11:54/5:4 – Assists: St. Denis, Tuomie), 2:0 Akeson (16:19/4:4 – Daschner, Connolly), 3:0 Adam (28:01 – Connolly, Lippon), 3:1 DeFazio (36:24 – Tyson Spink, Huss). 4:1 Samanski (48:47 – Leier), 5:1 Tuomie (50:10 – Brunnhuber, Akeson).

Strafen: Straubing: 8 – Wild Wings: 13. plus Spieldauer für Pfaffengut (15.).

Schiedsrichter: Kopitz/Ansons.

Zuschauer: 4135.