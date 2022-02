Mitten in der eigentlichen Olympia-Pause der DEL kehren die Wild Wings am Sonntag (19 Uhr) mit dem Nachholspiel in Straubing wieder ins Punkteprogramm zurück. Damit beginnen für die Schwenninger entscheidende Wochen.















Der in einer völlig verzerrten, aktuellen DEL-Tabelle Vorletzte Schwenningen steht vor der Partie in Straubing an einem Wegekreuz. 16 Spiele vor dem Ende der Hauptrunde lautet die Frage: Schaffen die Wild Wings noch die Play-off-Qualifikation, oder werden sie noch tief in einen Kampf um den Klassenerhalt verstrickt? Bis heute hat die DEL zusammen mit der DEL2 immer noch keine konkrete Richtung in der Ab-und Aufstiegsfrage bekanntgegeben. Auch für Schwenningens Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer läuft dieser Entscheidungsprozess zu langsam. "Vor dem Ende der Hauptrunde sollte da schon einmal Klarheit herrschen, denn auswürfeln geht ja nicht", meinte Kreutzer am Freitag schon etwas lakonisch.

Vor einem intensiven Programm

In den kommenden vier Wochen wird das Programm mit elf Spielen für die Neckarstädter straff sein. Nach einer zehntägigen Pause nahmen die Wild Wings zu Beginn dieser Woche wieder das Training auf, bereiteteten sich intensiv auf die wichtige Partie am Sonntag in Straubing vor: "Dieser Break kam für uns in der Saison zu einem günstigen Zeitpunkt und war von der Länge her optimal", so Verteidiger Johannes Huß. Die Akkus sind frisch aufgefüllt. "Jetzt greifen wir wieder an", sind die Blicke von Huß in der Tabelle eher nach oben als nach unten gerichtet.

Spieler erledigen gut ihre "Hausaufgaben"

Positive Eindrücke von der Trainingswoche hatte Christof Kreutzer: "Es war auch wichtig, dass die Spieler an den freien Tagen ihre Fitness-Hausaufgaben gut gemacht haben. Es wird wichtig sein, dass wir in Straubing gegen eine aggressive Offensive des Gegners hinten sehr gut stehen", rechnet der Schwenninger Coach mit einem hartumkämpften Spiel.

Niclas Burström fährt mit

Personell ist bei den Wild Wings alles an Bord. Ja, sogar der lange verletzte Verteidiger Niclas Burström wird am Samstag mit nach Straubing fahren. Ausschließen will es Christof Kreutzer nicht, dass der Schwede doch schon am Sonntag sein Comeback feiert.

Bei den Tigers wird auf jeden Fall Nationalspieler Marcel Brandt fehlen. Ansonsten blickt auch Trainer Tom Pokel gespannt auf das Leistungsbild seiner Mannschaft am Sonntag, das einige Fragen aufwirft. Denn, seit dem 19. Januar haben die Niederbayern aufgrund der internen Corona-Welle nicht mehr gespielt. Also ein sogenannter "Kaltstart" des Tabellensiebten gegen die Wild Wings.

Johannes Huß sieht deutsches Team unter Zugzwang

Übrigens: Ohne eine Spur Wehmut verfolgt der Fast-Olympiateilnehmer Johannes Huß die Turnierspiele der deutschen Mannschaft in Peking: "Dass ich nicht nominiert wurde, das habe ich verarbeitet", verrät der Bad Tölzer. Von der klaren 1:5-Auftaktniederlage gegen Kanada zeigte sich der Verteidiger aber "überrascht. Deshalb ist ein Sieg am Samstag gegen China schon ein Muss".