Wild Wings in Köln: Unfassbar, Wahnsinn – kurz vor Mitternacht kommt das Saisonende

Schwenninger spielen eine ihrer großen Partien der vergangenen Jahre. Aber in der 104. Minute sorgt Haie-Verteidiger Jan Luca Sennhenn für das 2:1. Kölner stehen im Halbfinale.
Was für eine Eishockey-Nacht zwischen den Wild Wings und Köln! Erst in der 104. Minute (in der dritten Verlängerung) um 23.40 Uhr fiel am Dienstagabend die Entscheidung. Schwenningen zeigte in einem denkwürdigen Duell eine großartige Leistung, war in vielen Phasen das bessere Team. Doch die Wild Wings konnten nicht mehr für das fünfte Spiel in der Viertelfinal-Serie. Mit 4:0 schaffen die Haie einen „Sweep“.