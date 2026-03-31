Wild Wings in Köln: Unfassbar, Wahnsinn – kurz vor Mitternacht ist die Saison zu Ende

Die Schwenninger spielen in Köln das Spiel ihres Jahrzehnts. Aber in der 104. Minute sorgt Kölns Jan-Luca Sennhenn für das entscheidende 2:1. Die Haie ziehen ins Halbfinale ein.

Was für eine Eishockey-Nacht zwischen den Wild Wings und Köln! Erst in der 104. Minute (in der dritten Verlängerung) um 23.40 Uhr fiel die Entscheidung. Schwenningen zeigte in einem denkwürdigen Duell eine großartige Leistung, war in vielen Phasen das bessere Team. Doch die Wild Wings konnten nicht für das fünfte Spiel in der Viertelfinal-Serie mehr sorgen.

Die Ausgangslage Bei den Schwenningern gab es in der Startformation eine Überraschung. In der Verteidigung spielte Dominik Bittner erstmals in diesen Playoffs für Alex Trivellato. Im Angriff kehrte Tim Gettinger für Felix Scheel zurück.

Bei den Haien kehrte der zuletzt verletzte Juhani Tryväinen zurück. Vor dem vierten Spiel der Serie sagte Angreifer Dominik Bokk: „ Schwenningen wird uns einmal mehr alles abverlangen, ich erwarte ein enges Duell mit vielen Zweikämpfen auf dem Eis. Alle drei Spiele der Serie waren umkämpft und eng. Wir freuen uns über die drei Siege, wissen aber auch, dass die Serie noch lange nicht vorbei ist.“

Wild Wings mit dem besseren Start

Im ersten Drittel war Schwenningen das Team mit mehr Spielanteilen und den besseren Möglichkeiten. Danny O’Regan verzeichnete die erste Chance für die Gäste (4.). Dann kam erstmals richtig Feuer in die Partie: Will Weber „verprügelte“ Kevin Niedenz – Tyson Spink musste für zehn Minuten auch noch runter.

In der achten Minute scheiterte Philip Feist knapp an Haie-Keeper Janne Juvonen. Die Kölner lauerten auf Fehler der Wild Wings, waren im Kontern gefährlich. Zwischen Jordan Szwarz und Juhani Tryväinen gab es in der 17. Minute die nächste Boxeinlage. Mit 0:0 ging es in die erste Pause.

Wild-Wings-Angreifer Sebastian Uvira lobte sein Team: „Wir machen bislang ein sehr gutes Spiel, haben die besseren Chancen. Wir müssen aber effektiver werden.“

Schwenningen mit viel Aufwand – aber ohne Ertrag

Im Mittelabschnitt bauten die Kölner in den ersten zehn Minuten viel Druck auf. Kyler Platzer kassierte zwei plus zwei Minuten – Haie-Topscorer Patrick Russell erzielte im Powerplay (24.) das 1:0.

Die Schwäne entledigten sich dann wieder dem Druck und betrieben um das Tor von Janne Juvonen einen großen Aufwand. Aber es fehlte den Gästen in dieser Phase der direkte Zug zum Tor. Mit dem knappen 1:0 für die Rheinländer ging es in den Schlussabschnitt.

Kölns Stürmer Maxi Kammerer zog eine Zwischenbilanz: „Wir stehen hinten gut. Schwenningen wird nun mehr Risiko gehen müssen. Wir werden noch unsere Chancen bekommen.“

Der hochverdiente Ausgleich

Im letzten Drittel waren sechs Minuten gespielt, als Tyson Spink eine Großchance auf dem Schläger hatte – zwei Zeigerumdrehungen später traf Gettinger nur den Pfosten. Die Kölner schalteten nun in den Vorsprung-Verwaltungsmodus um. Die destruktive Spielweise der Gastgeber wurde bestraft. 1:55 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schaffte Mirko Höfflin den hochverdienten 1:1-Ausgleich und öffnete den Wild Wings kurz vor 22 Uhr die Türe zur Verlängerung – viele Kioske in der Lanxess Arena hatten schon Feierabend gemacht.

Drei Mal Verlängerung

In der ersten Overtime zeigte Eriksson in den ersten Minuten starke Aktionen. Dann besaß Schwenningen gute Chancen. Um 22.53 Uhr ging es in die zweite Verlängerung.

In den zweiten 20 Minuten waren die Schwäne das bessere Team, hatten die klareren Möglichkeiten. Ab 23.32 Uhr stand die dritte Overtime an. Philip Feist hatte nach 100 Minuten versichert: „Wir fühlen uns noch gut, stehen auch sicher. Es ist ein brutales Eishockeyspiel.“In der 104. Minute fiel die Entscheidung.

Die Statistik

Köln – Wild Wings 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung.

Tore: 1:0 Russell (23:36 – Assists: Aubry, Schnarr), 1:1 Höfflin (58:05/5:6 – Tylor Spink, Gettinger), 2:1 Sennhenn (104.). Strafen: Köln: 14 – Wild Wings: 20 plus zehn Minuten Tyson Spink (5.). Schiedsrichter: Kozari/Schrader.

Zuschauer: 18 600 (ausverkauft).