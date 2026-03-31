Wild Wings in Köln: Unfassbar, Wahnsinn – kurz vor Mitternacht ist die Saison zu Ende

Die Schwenninger spielen in Köln das Spiel ihres Jahrzehnts. Aber in der 104. Minute sorgt Kölns Jan-Luca Sennhenn für das entscheidende 2:1. Die Haie ziehen ins Halbfinale ein.
Was für eine Eishockey-Nacht zwischen den Wild Wings und Köln! Erst in der 104. Minute (in der dritten Verlängerung) um 23.40 Uhr fiel die Entscheidung. Schwenningen zeigte in einem denkwürdigen Duell eine großartige Leistung, war in vielen Phasen das bessere Team. Doch die Wild Wings konnten nicht für das fünfte Spiel in der Viertelfinal-Serie mehr sorgen.