Wild Wings in Köln: Trotzig, kämpferisch – Schwäne haben noch keine Lust auf Urlaub

Warum die Wild Wings vor dem vierten Viertelfinal-Duell in Köln am Dienstag noch an ihre Chance glauben. Steve Walker zeigt sich stolz auf sein Team.
Auch der dritte Krimi in dieser Playoff-Viertelfinalserie (Modus „Best of 7“) ging am Sonntag (4:2) an die Kölner. Die Wild Wings stehen vor Spiel vier am Dienstag (19.30 Uhr) in der Kölner Lanxess Arena vor dem Saisonaus. Doch die Schwenninger haben noch keine Lust auf Urlaub. Sie wollen sich am Gründonnerstag in der Helios Arena bei ihren Fans in einem fünften Spiel zurückmelden. Das ist ihr Mindestziel.