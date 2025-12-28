Wild Wings in Köln: Am Ende ein Krimi, Schwenninger mit starker Moral – knappe Niederlage

Die Wild Wings ziehen in einem verrückten DEL-Duell in Köln mit 5:6 unglücklich gegen den Spitzenreiter den Kürzeren. Interne Erkältungswelle sorgt für Probleme.

Was für eine spannende Crunchtime in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena! Die Haie agierten lange souverän, doch in den letzten Minuten erkämpften sich nie aufgebende Wild Wings beim 5:6 noch fast die Overtime. Es ist für Schwenningen zwar die neunte Niederlage in Folge, doch diese starke Moral, die die Gäste zeigten, macht Mut für ihre kommenden Aufgaben.

Angreifer Mirko Höfflin sagte nach der knappen Niederlage: „Wir haben bis zum Ende gekämpft. Mit dem 0:4-Zwischenstand hatten wir es uns aber vorher selbst schwer gemacht. Auf jeden Fall steht unsere Truppe zusammen.“

Die Ausgangslage

Bei den Schwenningern rückte Michael Bitzer (Elfter Saisoneinsatz) ins Tor. Auf dem Roadtrip gegen Westen hatte die Wild Wings in den vergangenen Tagen intern eine Erkältungswelle geplagt. Deshalb mussten die gesundheitlich angeschlagenen Zach Senyshyn und Arkadiusz Dziambor passen. Für den leicht verletzten Sebastian Uvira rückte Felix Scheel ins Team. Boaz Bassen absolvierte sein 300. DEL-Spiel. Will Weber fehlte weiterhin.

Vor dem Spiel stellte Steve Walker, der sein 150. Pflichtspiel als Schwenninger Chefcoach in der DEL verzeichnete, klar: „Wir sind zuletzt auch nicht belohnt wurden. Positiv ist für mich, dass die Mannschaft weiter hart arbeitet und einen großen Willen zeigt. Heute gegen Köln müssen wir mehr in die Offensive kommen, um unsere Defensive zu entlasten.“

Bei den Kölnern fehlte mit Gregor MacLeod einer der Top-Scorer. Im Tor stand der zuletzt überragende Janne Juvonen.

Das erste Drittel

Nach 2:27 Minuten war Michael Bitzer erstmals in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena geschlagen. Ein abgefälschter Schuss von Haie-Stürmer Tanner Kero schlug zum 1:0 für den Spitzenreiter ein. Zwei Minuten später stand es 2:0. Maxi Kammerer hatte nach einer feinen Einzelleistung getroffen. Die Rheinländer schalteten eine Angriffswelle nach der anderen. In den ersten elf Minuten verbuchten die Wild Wings lediglich 43 Sekunden Puckbesitz im Kölner Drittel!

Dann mussten Alex Trivellato und Thomas Larkin auf die Strafbank. Im doppelten Powerplay erzielten die Gastgeber durch Dominik Bokk (16.) das 3:0. Das Schussverhältnis nach den ersten 20 Minuten: 18:7 für die Raubfische.

In der ersten Pause forderte Schwenningens Verteidiger Ben Marschall: „Gegen eines der besten Powerplay-Teams müssen wir natürlich von der Strafbank wegbleiben und wir müssen mehr Offensive zeigen.“

Tim Gettinger muss verletzt raus

Ab dem Mittelabschnitt konnte Tim Gettinger nicht mehr weitermachen, nachdem er sich an seiner vor 14 Wochen operierten Hand erneut verletzt hatte. Das zweite Drittel war von einem munteren, torreichen Schlagabtausch geprägt, in dem sich die Wild Wings steigerten und viel Moral zeigten.

Nach einer sehenswerten Kombination war Maxi Kammerer für das 4:0 der Rheinländer verantwortlich (22.). Tylor Spink setzte auf der anderen Seite die Scheibe schön unter die Kölner Latte (1:4/26.). Frederik Storm traf (33.) zum 5:1. Im Powerplay gelang Alex Karachun für die Wild Wings drei Minuten später das 2:5.

Wild Wings schaffen fast noch die Verlängerung

In der 42. Minute traf Kölns Storm zum 6:2, aber die Gäste wehrten sich weiter gegen den Spitzenreiter, kamen durch Felix Scheel (49.) und Jordan Szwarz (57.) zum 4:6. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende zog Walker seinen Torwart. 18 Sekunden vor dem Schlusszeichen verkürzte Larkin noch auf 5:6, aber mehr war nicht mehr drin. Egal wie, die Schwenninger zeigten in ihrer schwierigen Situation eine starke Moral.

Statistik

Köln – Wild Wings 6:5 (3:0, 2:2, 1:3).

Tore: 1:0 Tanner Kero (2:27 – Assists: Kaski, Austin), 2:0 Kammerer (4:14 – Tyrväinen), 3:0 Bokk (15:28/5:3 – Kemiläinen, Kaski), 4:0 Kammerer (21:52 –Aubry, Vittasmäki), 4:1 Tylor Spink (25:53 – Tyson Spink), 5:1 Storm (32:39 – Aubry, van Calster), 5:2 Karachun (35:02 – Platzer, O’Regan), 6:2 Storm (41:06 –Müller, Vittasmäki), 6:3 Scheel (48:15 – Platzer), 6:4 Schwarz (56:23/5:4 – Marschall, O’Regan), 6:5 Larkin (59:42(6:5 – Tylor und Tyson Spink).

Strafen: Köln: 8 – Wild Wings: 12.

Schiedsrichter: Kozari/Schadewaldt.

Zuschauer: 18 600 (ausverkauft).