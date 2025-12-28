Wild Wings in Köln: Am Ende ein Krimi, Schwenninger mit starker Moral – knappe Niederlage

Die Wild Wings ziehen in einem verrückten DEL-Duell in Köln mit 5:6 unglücklich gegen den Spitzenreiter den Kürzeren. Interne Erkältungswelle sorgt für Probleme.
Was für eine spannende Crunchtime in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena! Die Haie agierten lange souverän, doch in den letzten Minuten erkämpften sich nie aufgebende Wild Wings beim 5:6 noch fast die Overtime. Es ist für Schwenningen zwar die neunte Niederlage in Folge, doch diese starke Moral, die die Gäste zeigten, macht Mut für ihre kommenden Aufgaben.