Schwenninger Wild Wings in Ingolstadt: Gute Reaktion gezeigt, aber unter Wert verkauft

Die Wild Wings müssen sich mit 2:5 in Ingolstadt geschlagen geben. Mirko Höfflin ist einverstanden mit der Leistung, „aber wir hätten besser die Chancen nutzen müssen“.
Die Wild Wings haben in der DEL am Sonntagabend beim Top-Team Ingolstadt – etwas unglücklich – mit 2:5 verloren. In den letzten 20 Minuten hatte es Schwenningen bei guten Chancen in der Hand zu punkten. Auf jeden Fall stimmte leistungsmäßig die Antwort der Neckarstädter nach ihrem 2:6-Heimdebakel am Freitag gegen Bremerhaven. Die Wild Wings bleiben Achter.