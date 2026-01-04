Wild Wings in Frankfurt: Sebastian Uvira spricht von „einem ganz wichtigen Sieg“

Die Wild Wings überzeugen beim 2:1 in Frankfurt mit einer konzentrierten Leistung. Zwei sehenswerte Treffer ebnen den Weg zu den drei Punkten. Sonderzug-Party startet nun.
Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag in der DEL in Frankfurt beim 2:1-Sieg drei wichtige Punkte im Kampf um einen Play-off-Platz eingefahren. Siegtorschütze Sebastian Uvira sprach anschließend von einem „ganz wichtigen Sieg. Wir haben uns in den letzten Spielen wieder Selbstvertrauen aufgebaut.“ Die Schwenninger verteidigten damit Rang zehn, haben auch den dritten Saisonvergleich mit Frankfurt für sich entschieden.