Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Die Wild Wings sind nach ihrem fünften Sieg in Folge (3:2 nach Penaltyschießen gegen Köln) die Mannschaft der Stunde in der DEL. Ligen-Geschäftsführer Gernot Tripcke bezieht indes aktuell Stellung zu den vielen Spielausfällen in der Eliteklasse.