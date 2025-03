Wild Wings in den Pre-Playoffs: Die Bestätigung der erfolgreichen Vorsaison

1 Überragende Wild Wings beim entscheidenden Hauptrunden-Spiel in Ingolstadt: Matt Puempel hat soeben mit dem 1:0 den Torreigen zum 4:0-Sieg eröffnet. Foto: Pix-Fotos

Der Einzug in die Pre-Playoffs ist für die Wild Wings verdient und unterstreicht die sehr gute Arbeit und Entwicklung am Eishockey-Standort Schwenningen, meint Sportredakteur Michael Bundesmann.









Link kopiert



Auf dem letzten Meter der DEL-Hauptrunde haben die Wild Wings nach einer starken Leistung in Ingolstadt den Einzug in die Pre-Playoffs geschafft. Warum langweilig, wenn es viel spannender geht. Gefühlt vier oder fünf Matchbälle hatten die Schwenninger in den Wochen zuvor vergeben, um die Pre-Play-off-Teilnahme frühzeitig klarzumachen.