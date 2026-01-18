Wild Wings in Bremerhaven: Traumtore an der Nordsee sorgen für einen Eintrag ins Geschichtsbuch

Nach sechs Niederlagen in den vergangenen drei Jahren in Bremerhaven jubeln die Schwenninger wieder. Auch der lange verletzte Philip Feist trifft beim sehr wichtigen 5:2.
Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL in Bremerhaven nach einer guten Leistung verdient mit 5:2 gewonnen und damit eminent wichtige Punkte für die Playoff-Qualifikation eingefahren. Besonders bemerkenswert: Nach drei Jahren und sechs Niederlagen in Folge gewann der Tabellenzehnte wieder einmal an der Nordseeküste. Auch dem lange verletzten Philip Feist gelang ein Traumtor. Er lobte sein Team: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt.“