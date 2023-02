1 Wie gewohnt ein heißer Tanz in Bietigheim. Es entwickelte sich am Sonntagabend ein tolles Kampfspiel. Die Wild Wings (rechts) setzten sich am Ende verdient durch. Foto: Eibner

Der nächste wichtige Dreier für Schwenningen in Richtung Play-off-Qualifikation ist unter Dach und Fach. Ville Lajunen lässt es zwei Mal krachen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wild-Wings-Coach Harold Kreis war nach dem Schlusszeichen in Bietigheim (hier den Spielverlauf im Ticker nachlesen) erleichtert: „Das war für uns ein hartes Stück Arbeit. Es ist wichtig, dass einige Faktoren – wie das Überzahlspiel – in dieser entscheidenden Phase bei uns immer besser greifen. Angesichts der Niederlagen heute von unseren Konkurrenten Nürnberg und Iserlohn waren es für uns eigentlich sogar sechs Punkte hier.“

Die Personalien

Im Vergleich zum 3:0-Sieg am Freitag gegen Augsburg ließ Schwenningens Trainer Harold Kreis seine Reihen unverändert. Bei den Bietigheimern gab es jedoch die große Überraschung: Nach langer Pause war im Tor der Steelers Top-Keeper Sami Aittokallio zurück.

Das erste Drittel

Dieser hatte in den ersten Minuten nicht so viel zu tun, denn vor rund 600 mitgereisten Schwenninger Fans erspielte sich das DEL-Schlusslicht gleich gute Chancen. Robert Kneisler (3.), Evan Jasper und Chase Berger (beide 8.) scheiterten an Wild-Wings-Schlussmann Joacim Eriksson.

In der 13. Minute ging Bietigheim nicht unverdient mit 1:0 in Führung durch einen Treffer von C.J.Stretch.

Dieser musste wenig später in die Kühlbox, was die Schwenninger nutzen konnten. Ein harter Schuss von Miks Indrasis hatte zum 1:1 sein Ziel gefunden. Hervorragend war in der Vorarbeit, wie sich Alex Karachun vor dem Steelers-Tor gut bewegte. Mit dem verdienten Remis ging es in die erste Pause.

Der Mittelabschnitt

Der zweite Abschnitt entwickelte sich zu einem „wilden“ Drittel mit einigen Toren und vielen Chancen auf beiden Seiten. Die Wild Wings gingen durch einen harten Schlagschuss von Ville Lajunen (31.) mit 2:1 in Führung. Der Finne hatte bereits beim 3:0 gegen Augsburg getroffen - sogar mit geschlossenen Augen.

Die Steelers glichen (35.) durch Chris Wilkie zum 2:2 aus. Pech für Schwenningen, dass vor diesem Gegentreffer der Puck unglücklich von der Brust von Carl Neill abgeprallt war.

Hervorragend bedient von Tyson Spink erzielte Florian Elias (37.) das 3:2 für die Gäste – Bietigheim antwortete mit dem 3:3 durch Guillaume Naud. Tylor Spink diskutierte in der zweiten Pause länger mit den Schiedsrichtern über die kassierten Strafen, stellte aber auch klar: „Wir brauchen diese drei Punkte.“

Die Schlussphase

Im Schlussabschnitt wurde das Kampfspiel fortgesetzt – mit spielerischen Vorteilen für die Wild Wings. Ville Lajunen zog (51.) erfolgreich zu seinem zweiten Tagestreffer zum 4:3 ab. Die Schwenninger verteidigten stark in den Schlussminuten und wurden mit dem Empty-Net-Goal durch Tyson Spink zum 5:3-Endstand belohnt.

Weiter geht es für die Wild Wings am Mittwoch in Straubing.

Bietigheim Steelers – Wild Wings 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Wild Wings: Eriksson – Ramage, Weber/Uvira, Olimb, Elias – Lajunen, Trivellato/Tyson und Tylor Spink, DeFazio – Neill, Spornberger/ Karachun, Neumann, Indrasis – –/Hungerecker, Pfaffengut, Bassen.

Tore: 1:0 Stretch (12:25 – Assists: Braun und Kuqi), 1:1 Indrasis (15:19/5:4 – Lajunen, Tyson Spink), 1:2 Lajunen (30:28/6:5), 2:2 Wilkie (34:31 – Maione, Schüle), 2:3 Elias (36:36 – Tyson und Tylor Spink), 3:3 Naud (38:20 – Wilkie), 4:3 Lajunen (50:23 – Hungerecker, Trivellato), 5:3 Tyson Spink (59:12/5:6).

Strafen: Bietigheim: 8 – Wild Wings: 6.

Schiedsrichter: Odnis/Gofman.

Zuschauer: 3746.