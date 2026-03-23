Wild Wings im Viertelfinale: Die große Titel-Sehnsucht, Zahlen der Superlative – das sind die Kölner Haie

Der Play-off-Viertelfinalgegner der Wild Wings im Porträt. Von Punkterekord bis Zuschauerboom. Warum die Kölner der große Favorit auf die deutsche Meisterschaft sind.

Die Kölner Haie freuen sich auf das Playoff-Viertelfinale gegen Schwenningen. Gleich nach dem entscheidenden Sieg der Wild Wings am Sonntagabend in Wolfsburg wurde Haie-Sportdirektor Matthias Baldys im Kölner „Express“ wie folgt zitiert: „Schwenningen hat in der kurzen Serie gegen Wolfsburg durch den Heimsieg das Momentum bekommen und die Serie verdient gewonnen. Sie sind eine heimstarke und erfahrene Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Dazu wird Schwenningen mit einem positiven Gefühl ins Viertelfinale kommen. Es ist die für uns erwartet schwere Herausforderung. Wir freuen uns auf den Start der Serie am Mittwoch.“

Für Schwenningen eine großartige Konstellation Die Wild Wings gegen den souveränen Hauptrunden-Meister in einem Playoff-Viertelfinale – oder Eishockey-David gegen Goliath. Die Schwenninger haben nichts zu verlieren – Köln sehr viel. Mit dieser Konstellation hatte Wild-Wings-Coach Steve Walker seine Mannschaft in der vergangenen Pre-Playoff-Serie motivationsmäßig immer wieder gelockt: „Es ist doch für uns großartig, in einem Viertelfinale gegen das aktuell beste deutsche Team zu spielen.“

Angreifer Phil Hungerecker brachte nach dem Sieg in Wolfsburg am Sonntagabend schon die erste Kampfansage raus: „Was gibt es Schöneres, Köln vielleicht ärgern zu können. Wir haben nichts zu verlieren.“

Der große Traum

Bei den Haien – und den Kölner Fans – gibt es den großen Traum, nach 24 Jahren endlich einmal wieder eine deutsche Meisterschaft zu feiern. Die Schwenninger Legende Andy Renz, Niklas Sundblad, Peppi Heiß – alles Namen die sich 2002 in Köln verewigt haben. In diesem Frühjahr ist der Traditionsclub der große Favorit auf den Titelgewinn.

Zahlen der Superlative

Die Kölner bringen aktuell alles mit, um der Titelrolle gerecht zu werden. Mit 116 Punkten stellten die Rheinländer einen Punkterekord in der Hauptrunde auf. 200 erzielte Tore waren Bestwert.

Die Mannschaft um Kapitän „Mo“ Müller brach den bisherigen Siege-Serienrekord der Mannheimer mit 16 ununterbrochenen Erfolgen. Janne Juvonen (93,1 Prozent Fangquote) war der zweitbeste Torhüter der Hauptrunde und wurde beim DEL Award als bester Keeper und bester Spieler vor einer Woche gewählt. Mit 18 112 Zuschauern im Schnitt bei den Heimspielen stehen die Haie sogar in Europa derzeit an der Spitze.

Der Trainer

Kari Jalonen (In seiner zweiten Saison in Köln) gilt als einer der weltbesten Coaches und „Macher“ beim Traditionsclub. Der 66-jährige Finne wird im Sommer in seine Heimat nach vielen Jahren und Stationen in Europa zurückkehren und möchte die Haie zuvor mit dem Meistertitel beschenken.

Der Zusammenhalt im und um das Team gilt für Jalonen als einer der großen Erfolgsschlüssel: „Dieses Gefühl, hier in Köln – wie in einer Familie – zu leben und zu arbeiten, war mir immer sehr wichtig“, wurde der Haie-Trainer einmal zitiert.

Die Lehren aus dem letztjährigen Finale

Warum es in dieser Saison bisher besonders gut für Köln lief? Der Ursprung liegt in der DEL-Finalserie 2025 gegen die Eisbären Berlin, als die Haie beim 1:4 phasenweise (Drei 0:7-Klatschen) regelrecht verdroschen wurden. „Wir müssen daraus die Lehren ziehen“, kündigte Sportdirektor Matthias Baldys damals an.

Gesagt – getan: Der Kader wurde hochwertig verstärkt. Top-Scorer Patrick Russell – der Däne kam neu aus Linköping/Schweden – ist nur ein Beispiel dafür.

Die Außenseiterchance für Schwenningen

Vielleicht kann es für die Wild Wings anfangs der Serie zum Vorteil werden, dass sie bereits im Playoff-Rhythmus sind, während Köln nach ein paar freien Tagen nach der Hauptrunde dann erst wieder ins Training einstieg.

Außerdem lastet der Erfolgsdruck klar auf den Haien. Sollte es nicht gleich für sie rundlaufen, kann im Umfeld auch schnell Unruhe da sein. Es wird ab Mittwoch spannend.