Wild Wings im Viertelfinale: Die große Titel-Sehnsucht, Zahlen der Superlative – das sind die Kölner Haie

Der Play-off-Viertelfinalgegner der Wild Wings im Porträt. Von Punkterekord bis Zuschauerboom. Warum die Kölner der große Favorit auf die deutsche Meisterschaft sind.
Die Kölner Haie freuen sich auf das Playoff-Viertelfinale gegen Schwenningen. Gleich nach dem entscheidenden Sieg der Wild Wings am Sonntagabend in Wolfsburg wurde Haie-Sportdirektor Matthias Baldys im Kölner „Express“ wie folgt zitiert: „Schwenningen hat in der kurzen Serie gegen Wolfsburg durch den Heimsieg das Momentum bekommen und die Serie verdient gewonnen. Sie sind eine heimstarke und erfahrene Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Dazu wird Schwenningen mit einem positiven Gefühl ins Viertelfinale kommen. Es ist die für uns erwartet schwere Herausforderung. Wir freuen uns auf den Start der Serie am Mittwoch.“