Vor dem Spielbeginn erzählte Berlins Sportdirektor Stéphane Richer interessantes Neues in Sachen "Mark Zengerle". "Wir wissen vom Interesse der Wild Wings, doch Mark zählt nach wie vor zu unserem Team." Allerdings stand Zengerle – zum zweiten Mal hintereinander – am Freitag nicht im Kader der Eisbären. Der Grund: Er soll aktuell an Corona erkrankt sein. Bei den Wild Wings gab der neue Angreifer Tomas Zaborsky ein starkes Debüt – in einer Reihe mit Max Görtz und Marius Möchel.

Erster Assist von Zaborsky

Und Zaborsky setzte gleich im ersten Drittel ein Ausrufezeichen. Nachdem die Gäste die erste Viertelstunde gut verteidigt hatten, schlugen sie mit der 1:0-Führung zu. Zaborsky war auf Berlin-Keeper Mathias Niederberger bei einem Konter zugefahren und legte clever quer ab für den Torschützen Max Görtz. Mit der knappen Führung der Neckarstädter ging es in die erste Drittelspause.

45 Saves

Im zweiten Abschnitt boten die Schwenninger dem Top-Team aus Berlin einen offenen Schlagabtausch, hatten hinten mit Joacim Eriksson (45 Saves!) einmal mehr den großen Rückhalt. Görtz, Ken André Olimb und auch Zaborsky besaßen gute Möglichkeiten in dieser Phase auf ihren Schlägern. Mit dem 1:0 für Schwenningen ging es ins Schlussdrittel. Tomas Zaborsky war glücklich über sein Debüt, "aber es ist auch ganz schön anstrengend", lachte er bei seinem ersten Live-Eindruck von der DEL. "Es war wichtig, dass wir vor unserem 1:0 eine doppelte Unterzahl überstanden haben."

Wissmann gleicht aus

Im Schlussabschnitt hatten die Gäste gleich zu Beginn Pech, als Tyson Spink nur die Latte traf. Bis zur 50. Minute stand bei den Wild Wings hinten die "Null". Doch dann schafften die Eisbären den 1:1-Ausgleich. Ausgerechnet der gebürtige Doppelstädter Kai Wissmann – er feierte am Freitag seinen 25. Geburtstag – hatte mit einem One-Timer von der blauen Linie Eriksson überwunden.

Antwort der Wild Wings

Aber die Wild Wings antworteten: 2:21 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit saß der Distanzschuss von Colby Robak (1. Saisontreffer) zum 2:1. Und per empty-net-goal besorgte Tylor Spink den 3:1-Endstand.

Colby Robak lobte sein Team: "Die Jungs haben hart gearbeitet. An dieser Leistung orientieren wir uns nun in den nächsten Spielen."

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Wild Wings mit dem Heimspiel gegen die Bremerhaven Pinguins weiter. Bereits am ersten Saisonspieltag trafen beide Mannschaften in der Helios-Arena aufeinander. Die Schwenninger unterlagen nach einer guten Leistung mit 3:4 nach Verlängerung. Am Mittwoch feierte die Mannschaft von Coach Thomas Popiesch mit dem 10:3 in Bietigheim den bisher höchsten Sieg in ihrer DEL-Geschichte. Mit Platz sieben vor diesem Wochenende lagen die Pinguins bislang im Soll.

Statistik

Eisbären Berlin – Wild Wings 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Tore: 0:1 Görtz (15:42), 1:1 Wissmann (49:47), 1:2 Robak (57:39), 1:3 Tylor Spink (58:57/5:6) Strafen: Eisbären: 8 – Wild Wings: 12. Schiedsrichter: Hoppe/Schrade. Zuschauer: 7524.