Wild Wings – Hendrik Kolbert: Was für den Schwenninger Athletikcoach der olympische Traum bedeutet

Hendrik Kolbert erlebt beim deutschen Eishockey-Team um Superstar Leon Draisaitl seine ersten Olympischen Spiele. Er gewährt Einblicke in seinen Arbeitsbereich.
Für Hendrik Kolbert geht ein großer Kindheitstraum in Erfüllung. Der Athletikcoach der Schwenninger Wild Wings zählt bei den Olympischen Spielen in Italien zum Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft. An diesem Samstag geht es für den 42-Jährigen mit der Anreise zum Team nach München los. Nach zwei Weltmeisterschaften mit der DEB-Auswahl ist Olympia für den gebürtigen Sachsen international der nächste große Höhepunkt.