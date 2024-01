Wild Wings: Heimsieg gegen Düsseldorf birgt einen wichtigen Lerneffekt

1 Schwenningens zuletzt von Ingolstadt umworbener Top-Scorer Daniel Pfaffengut soll bei den Wild Wings bereits einen neuen Zweijahres-Vertrag unterschrieben haben. Die offizielle Bestätigung fehlt aber noch. Foto: Eibner

Daniel Pfaffengut soll verlängert haben. Fans singen Steve Walker ein Geburtstagslied. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Schwenninger zu Gast bei den Kölner Haien.









Wenn die Wild Wings nach den Heimspielen von ihren Fans minutenlang begeistert gefeiert werden, was ja in dieser Saison bislang oft vorkommt, dann hält sich Coach Steve Walker normalerweise immer zurück. Am Freitagabend nach dem 3:0-Sieg gegen Düsseldorf lief es anders: Die Fans riefen lautstark nach dem Trainer und sangen ihm ein Geburtstagslied. Der inzwischen 51-Jährige bedankte sich mit einer La-Ola-Welle. Tolle Zeiten in Schwenningen.