1 Marvin Cüpper wird am Donnerstag gegen Olten im Schwenninger Tor durchspielen Foto: Eibner

Die Wild Wings haben ihr erstes Testspiel in Freiburg überzeugend mit 3:0 gewonnen. Coach Harold Kreis sah einige positive Ansätze bei seinem Team, aber ebenso noch Steigerungspotenzial in manchen Bereichen.















Link kopiert

Am Morgen nach ihrem ersten Testspielsieg in Freiburg (3:0 am Dienstagabend) absolvierten die Wild Wings ihre nächste intensive Eis-Trainingseinheit. Gegen den eigenen Kooperationspartner hatte der neue Schwenninger Coach Harold Kreis einige gute Ansätze bei seinem Team gesehen: "Die Jungs haben sehr engagiert gespielt und ihre Tore gemacht. Dass mit Miks Indrasis, Sebastian Uvira und Brandon DeFazio gleich drei Neuzugänge unsere Tore erzielt haben, ist natürlich auch ein gutes Zeichen. Insgesamt lief die Scheibe bei uns gut", freute sich Harold Kreis. "Auf jeden Fall haben wir wertvolle neue Erkenntnisse über unser Spiel erhalten, die wir nun in dem Video auswerten", so der Schwenninger Coach weiter.

Verbesserungen im Spielaufbau notwendig

Seine Kritikpunkte halten sich in Grenzen: "Wir haben relativ schleppend ins Spiel hineingefunden. Unseren Spielaufbau in das gegnerische Drittel hinein müssen wir sicherlich verbessern. Dies haben wir in Freiburg auch gesehen."

Am Donnerstag geht es in Wil gegen Olten weiter

Am Donnerstag (20 Uhr) geht es für die Wild Wings mit dem ersten Spiel beim internationalen "Weltklasse-Turnier" in Wil (Thurgau) gegen den Schweizer Zweitligisten EHC Olten im Testspielprogramm weiter.

Sebastian Uvira fällt aufgrund einer Zahn-Operation aus

Im Tor wird Marvin Cüpper dieses Mal durchspielen – am Samstag beim zweiten Turnierduell gegen Rapperswil ist wieder Joacim Eriksson an der Reihe. Sebastian Uvira, der sich kurzfristig einer Zahn-Operation unterziehen muss, fällt beide Partien aus. Dafür werden die beiden Förderlizenzspieler Philipp Feist und David Cerny, die am Dienstag das Freiburger Trikot trugen, wieder zum Schwenninger Team gehören. Harold Kreis möchte in seinen Angriffsreihen gegen Olten nicht viel verändern. "Wir wollen am Donnerstag den nächsten Entwicklungsschritt schaffen", gibt der Schwenninger Coach vor. Außer Olten und Rapperswil wird auch der EC Villacher Sportverein am Start sein, gegen den aber die Wild Wings in diesem Turnier nicht spielen. Angedacht war ursprünglich die Teilnahme von Nationalliga-A-Aufsteiger Kloten Flyers, doch dieser sagte kurzfristig ab.