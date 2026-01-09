Wild Wings gegen Straubing: Philip Feist vorm Comeback, ein Spink pausiert – Top-Team Straubing kommt

Warum sich Chefcoach Steve Walker über diese Rückkehr so sehr freut. Weshalb dieser spielfreie Freitag so wichtig ist. Was planen die Wild Wings am Sonntag gegen die Tigers?
Für die Wild Wings (10./48) geht es nach ihrem spielfreien DEL-Freitag am Sonntag (19 Uhr) daheim gegen das Top-Team aus Straubing weiter. Nur noch sechs Partien stehen für die Schwenninger bis zur Olympia-Pause an. Die Straubing Tigers gewannen am Dreikönigstag mit 4:1 gegen die Adler Mannheim und rückten damit auf Tabellenplatz zwei vor. An diesem Freitag empfangen die Niederbayern München, während sich das Team um Chefcoach Steve Walker sehr darüber freute, in den vergangenen Tagen etwas die Akkus nach intensiven Wochen aufladen zu können.