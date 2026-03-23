Wild Wings gegen Kölner Haie: Ticket-Vorverkauf, Spieltermine – alle Infos zum Playoff-Viertelfinale

An diesem Montag (10 Uhr) haben wieder zunächst die Dauerkarteninhaber Vorverkaufsrecht für die ersten beiden Heimspiele. Gespielt wird im Modus „Best of 7“.
An diesem Montag (ab 10 Uhr) beginnt der Ticketvorverkauf für die Dauerkarteninhaber für die beiden ersten Schwenninger Heimspiele in der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen Köln – Mittwoch, 24. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 29. März, 15 Uhr. Dieses Vorvekaufsrecht endet an diesem Dienstag um 9 Uhr. Dann beginnt eine Stunde später (10 Uhr) der freie Ticketvorverkauf.