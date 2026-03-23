Wild Wings gegen Kölner Haie: Ticket-Vorverkauf, Spieltermine – alle Infos zum Playoff-Viertelfinale

An diesem Montag (10 Uhr) haben wieder zunächst die Dauerkarteninhaber Vorverkaufsrecht für die ersten beiden Heimspiele. Gespielt wird im Modus „Best of 7“.

An diesem Montag (ab 10 Uhr) beginnt der Ticketvorverkauf für die Dauerkarteninhaber für die beiden ersten Schwenninger Heimspiele in der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen Köln – Mittwoch, 24. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 29. März, 15 Uhr. Dieses Vorvekaufsrecht endet an diesem Dienstag um 9 Uhr. Dann beginnt eine Stunde später (10 Uhr) der freie Ticketvorverkauf.

Die Spieltermine Aufgrund der Belegung der Kölner Lanxess Arena war schon länger bekannt, dass die Viertelfinal-Playoff-Serie der Haie mit einem Auswärtsspiel beginnt.

Die Termine:Spiel 1: Mittwoch, 25. März, 19.30 Uhr: in Schwenningen.

Spiel 2: Freitag, 27. März, 19.30 Uhr: in Köln.

Spiel 3: Sonntag, 29. März, 15 Uhr: in Schwenningen.

Spiel 4: Dienstag, 31. März, 19.30 Uhr: in Köln.

Spiel 5, möglich: Donnerstag, 2. April: in Schwenningen.

Spiel 6, möglich: Ostersamstag, 4. April: in Köln.

Spiel 7, möglich: Ostermontag, 6. April: in Köln.

Das Playoff-Viertelfinale

Gespielt wird das Playoff-Viertelfinale im Modus „Best of 7“. Die weiteren drei Duelle: Mannheim – Bremerhaven, Straubing – Berlin und München – Ingolstadt. Die beiden letztgenannten Duelle starten bereits an diesem Dienstag.

Die Wild Wings standen zuletzt in einem Playoff-Viertelfinale in 2024, als Schwenningen erst nach sieben Spielen in einer sportlich-dramatischen Serie Straubing unterlag.