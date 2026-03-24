Wild Wings gegen Köln: Andreas Renz – wem die Legende beider Viertelfinalisten die Daumen drückt

Wie der frühere Verteidiger die Serie zwischen den Wild Wings und Köln sieht. Seine Erinnerungen an den letzten Meistertitel mit den Haien. Warum er Steve Walker so schätzt.
Andi Renz ist bei den Wild Wings (1994 bis 2001 sowie 2010 bis 2012) und bei den Kölner Haien (2002 bis 2010) eine große Legende. Klar, dass sich der heute 48 Jahre alte, erfolgreiche Lebenscoach und Speaker, der mit seiner Familie in Iznang am Bodensee wohnt, über die kommende Playoff-Viertelfinalserie zwischen den Schwenningern und den Haien sehr freut.