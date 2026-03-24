Wild Wings gegen Köln: Andreas Renz – wem die Legende beider Viertelfinalisten die Daumen drückt

Wie der frühere Verteidiger die Serie zwischen den Wild Wings und Köln sieht. Seine Erinnerungen an den letzten Meistertitel mit den Haien. Warum er Steve Walker so schätzt.

Andi Renz ist bei den Wild Wings (1994 bis 2001 sowie 2010 bis 2012) und bei den Kölner Haien (2002 bis 2010) eine große Legende. Klar, dass sich der heute 48 Jahre alte, erfolgreiche Lebenscoach und Speaker, der mit seiner Familie in Iznang am Bodensee wohnt, über die kommende Playoff-Viertelfinalserie zwischen den Schwenningern und den Haien sehr freut.

Nach wie vor hat der frühere Nationalverteidiger beste Kontakte in die Neckarstadt und nach Köln. Er ist überzeugt davon, „dass die Fans eine großartige Serie“ sehen werden. Beim Auftakt am Mittwoch wird Andi Renz das Duell live in der Helios Arena verfolgen.

Hallo Andi Renz, wie sah Ihre Gefühlswelt aus, als am Sonntagabend klar war, dass ausgerechnet ihre beiden Ex-Clubs in einer Playoff-Serie aufeinandertreffen?

Ich habe mich sehr gefreut über diese Konstellation. Es schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Beide Clubs waren jeweils ein großer Teil meines Lebens. Egal, wer ins Halbfinale kommt – ich freue mich dann für den Sieger der Serie.

Wie könnte die Serie zwischen Schwenningen und Köln laufen?

Die Haie sind der Favorit – die Wild Wings sind Außenseiter. Jetzt kommt das „Aber“: Dass Schwenningen mit einem Heimspiel beginnen kann, könnte ihnen in die Karten spielen. Sie sind schon im Playoff-Rhythmus – Köln hatte hingegen eine Pause. Die Jungs werden deshalb am Anfang der Serie noch etwas „eingerostet“ (lacht) sein. Dies wäre eine Chance für die Wild Wings, das erste Spiel vielleicht zu ziehen. Wenn Schwenningen den offenen Schlagabtausch gegen die starke Kölner Offensive sucht, dürfte das ins Auge gehen. Die Wild Wings sollten viel eher taktisch ihre kleine Eisfläche nutzen. Sie können relativ befreit aufspielen – der größere Druck liegt klar bei Köln.

Die Sehnsucht bei den Haien, nach 24 Jahren die Meisterschaft wieder einmal zu gewinnen, ist groß.

Absolut. Köln stand ja zwischenzeitlich in einigen Endspielen, die teilweise auch unglücklich verloren gingen. Die Fankultur bei den Haien ist einzigartig. Die Zuschauerzahlen zeigen es ja. Auch in sportlich schlechten Zeiten standen die Fans hinter der Mannschaft. Ich denke, dem deutschen Eishockey täte es auch einmal gut, wenn der Meister nicht wieder Berlin oder München im Mai heißt.

Stichwort „Meisterschaft“. Sie waren beim letzten Titelgewinn der Haie 2002 damals dabei. Nehmen Sie uns doch mal auf eine Zeitreise mit. Wie war es damals?

Es war meine erste Saison in Köln. Wir wären fast kurz vor dem Ende der Hauptrunde aus den Playoff-Rängen rausgeflogen. Wir hatten sehr gute Einzelspieler, waren zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht als Team stark. Ich kam mit der Nationalmannschaft von den Olympischen Spielen aus Salt Lake City zurück, und plötzlich lief es für uns in Köln in den Playoffs. Unser damaliger Coach Rich Chernomaz hat es geschafft, uns als Team erfolgreich zu formen. Nach fünf Spielen haben wir Mannheim im Finale besiegt. Für mich war das natürlich ein erfüllter großer Traum, so etwas im ersten Jahr in Köln erleben zu dürfen.

Was machten die Wild Wings in den vergangenen Jahren alles richtig?

Für mich ist der Trainer, Steve Walker, der Erfolgsschlüssel dafür, dass die Mannschaft im dritten Jahr hintereinander in den Playoffs dabei ist. Er strahlt sehr viel aus, hat als Spieler viel vorzuweisen und macht die Jungs individuell besser. Dazu leistet Geschäftsführer Stefan Wagner eine ausgezeichnete Arbeit. Die Wild Wings haben sich auch als Organisation positiv entwickelt.