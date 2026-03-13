Wild Wings gegen Iserlohn: Schwäne spielen in den Pre-Playoffs gegen Wolfsburg

Am Sonntag muss nur noch das Heimrecht geklärt werden. Wild Wings besiegen am vorletzten DEL-Hauptrundentag Iserlohn mit 3:2. Wolfsburg bezwingt Köln mit 8:5.
Die Wild Wings haben am vorletzten DEL-Hauptrundentag in der ausverkauften Helios Arena gegen Iserlohn mit 3:2 gewonnen und bleiben vor dem „Finale“ am Sonntag Achter (72 Punkte). Wolfsburg bezwang am Freitagabend Köln mit 8:5 und ist weiterhin Neunter (71). Damit steht fest: Am kommenden Mittwoch startet die Pre-Playoff-Serie (Modus „Best of 3“ zwischen Schwenningen und Wolfsburg. Das Heimrecht wird am letzten Hauptrundenspieltag an diesem Sonntag geklärt. Nürnberg trifft als fesstehender Zehnter in den Pre-Playoffs auf Bremerhaven oder Berlin.